Gyúrón évek óta van két olyan fa, amely a szorgos nyugdíjasok kezeinek köszönhetően vált látványossággá: az egyik az általános iskola előtt, a másik a kerékpárút mentén áll és mind a kettő törzsét színes, horgolt kisebb terítőkből összevarrt hatalmas – ha úgy tetszik – takaró veszi körbe. Olyannyira nem újak ezek az alkotások, hogy az eredetit már mind a kettőn le kellett cserélni, mert az időjárás viszontagságai miatt megviselődtek, kifakultak. Ezek a fák tetszettek meg a szomszédos Tordason élő egyik vállalkozónak, aki felkérte az idős hölgyeket, készítsenek neki is ilyen színes borítást! – mesélte Egri Sándornét, a Gyúrói Nyugdíjasklub vezetője.

Nos, a gyúrói asszonyoknak nem kellett kétszer mondani, máris munkához láttak és néhány hét alatt – gondos méretvételt követően - meghorgolták a szükséges mennyiségű kisebb alkotást, amihez ezúttal is maradék, illetve adományként kapott fonalakat használták fel. Merthogy a horgolásnak gyorsan híre ment a településen – és ezek szerint azon túl is -, így egészen váratlan helyekről is érkeznek fonal felajánlások Gyúróra. Az egyes darabokat végül nagyobb blokkokká varrták össze, a „foghíjas” részeket pedig kisebb darabokkal pótolták ki. Így lett kész az újabb fatörzs-takaró.

Az színes alkotást még a múlt héten pénteken készültek feltenni, ám akkor az eső elmosta a tervet, így az csak hétfő délelőtt valósulhatott meg. Az egyik horgoló kedvence, ami mindegyik fán fent van, a smiley figura, most is elkészült és egy korábban levágott vastag ág csonkjára került. És ha valaki azt hinné, hogy a gyúrói nyugdíjas hölgyek most elégedetten hátradőlnek és kényelmesen ülnek a babérjaikon, az nagyon téved! Már nézegetik Gyúrón a következő szóba jöhető fákat, amelyek törzse szintén horgolásba bújhatna.