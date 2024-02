Az első nyílt napon, pénteken nem csoda, hogy nagy tömegeket mozgatott meg az Alba Aréna bejárása. Az érdeklődök pedig nem csak a jövőbeni törzshelyüket választhatták ki, betekintést nyerhettek a VIP boxokba, valamint a hazai csapat öltözőjébe is.

A 46 milliárd forintból készült Alba Aréna az új úthálózattal együtt fontos fejlesztése volt Székesfehérvárnak. Pénteken már a nyitás előtt tömött sor állt a létesítmény előtt, majd a kapunyitást követően a tömeg egy része sorban állt az április 19-20-ai nyitóhétvégére szóló belépőért, hiszen a magyar válogatott Norvégia ellen avatja majd a csarnokot. A többiek pedig elindultak belakni az Alba Arénát, az arcokon a széles mosoly mellett az ámulat volt felfedezhető. Volt, aki kipróbált jó néhány széket, jövőbeni törzshelyét kiválasztva, volt, aki rögtön a hazai öltöző felé vette az irányt. Jó néhány törzsszurkoló is kilátogatott az eseményre, akik örömmel konstatálták, csapatuknak modern, 21. századi otthona lett.

– Kezdetek óta figyelemmel kísérjük az Aréna építkezését, és sokat tervezgettük a helyünket, a szurkoló táborunk helye az „A” szektorban lesz, dobtartók is kerültek ide. Új lesz, nehéz szívvel hagyjuk ott a régi csarnokot, ugyanakkor már régóta vártunk erre az Arénára, a fehérvári hokinak szüksége volt már erre – nyilatkozta lapunknak a „Kicsi” becenévre hallgató szurkoló. – Dolgozunk rajta, hogy itt se legyen nagy kihívás hasonló hangulatot létrehozni, a régi csarnokba elszórva helyezkedett el mindenki, itt viszont kicsit összepontosítjuk a tábort, három szektorba invitáljuk az összes, hangos szurkolótársunkat. A Fan Club oldalán igyekszünk majd folyamatosan tájékoztatást adni, ezen az oldalon keresztül hozzuk majd össze a tábort.

– Nagyon szép az új csarnok, jó nagy, elsőre biztos furcsa lesz majd a mérkőzéseken, hiszen a Raktár utcai létesítménynek teljesen más volt a miliője és kialakítása, ezt nekünk is szoknunk kell, izgalommal várjuk azt, hogy ezt is belakjuk. Nagyon érdekes érzés volt belépni először ide, a kész Alba Arénába. Hozzászoktunk a kicsit már régies hangulatú csarnokhoz, most pedig kaptunk egy új, 21. századi modern létesítményt. Bízunk benne, hogy itt is legalább olyan sikereket érünk majd el pályán és azon kívül, mint ott. A szurkolás részében könnyebbséget is jelent az új környezet, hiszen több helyünk és lehetőségünk lesz bizonyos látványterveket létrehozni – tette hozzá „Tom”.

– Egyelőre az átköltözéssel még nem annyira tudunk foglalkozni, hiszen szerencsére még jó néhány kihívás vár ránk még ebben a szezonban. Másrészről már most folynak az egyeztetések a nézőtér belakása szempontjából. Megdobban az ember szíve, mikor látja, milyen szinten mozgatja meg a fehérváriakat az Alba Aréna. Több mint egy évtizedet vártunk rá, de most, ahogy itt állunk, kijelenthető, megérte rá várni. A fehérvári jégkorongműhely szakmailag a magyar jégkorong fellegvára, húzómotorja, a létesítményt nézve valljuk be szép lassan az utolsó helyre csúszott le a magyar klubok és a nemzetközi ligánk szintjén. Ennek a létesítménynek létrejöttével elmondható, egyből élre ugrunk, nem csak itthon, hanem az ICEHL-ben is. Egy csodálatos csarnokot kapott a klub, és Fehérvár közössége is. Most a csarnoknyitó hétvége válogatott mérkőzéseire kaphatók a jegyek, jó látni az érdeklődés magas szintjét. Örömteli, hogy több százan itt vannak a nyílt napon, nagy nap ez a mai, és ez az év is fontos lesz a történelemkönyvünkben, hiszen idén tétmérkőzésen is pályára lép majd a csapat – mondta Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke.

Szombaton 9 és 20 óra között ismételten várják az érdeklődőket az Alba Arénánál.

