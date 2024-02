Az érdeklődök február 23-án (délután) és 24-én nyílt nap keretében körbejárhatják kívülről, belülről az Alba Arénát, majd áprilisban a magyar jégkorong-válogatott játszik két felkészülési mérkőzést, ezt követően pedig közönségkorcsolyára is lesz lehetőség. A sport mellett természetesen közösségi és kulturális programoknak is helyszínéül szolgál majd a csarnok.

– A nyílt napokat már bejelentettük a napokban, a fogadtatás pozitív volt, hatalmas az érdeklődés a program iránt, a bérletesek kinézhetik majd a jövőbeni széküket, de olyan helyekre is bejuthatnak, ahova a használat közben már nehezebb lesz, itt például az öltözőre gondolok. A város közössége nevében köszönöm, hogy ez a régi álom megvalósulhatott, felépült, és már át is tudtuk adni. Ennek pedig nagyon jó, szimbolikus avató programja lesz a magyar férfi jégkorong-válogatott két világbajnoki felkészülési mérkőzése is egymást követő napokon, április 19-én, 20-án, mindkét esetben Norvégia lesz az ellenfél. Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt években azért dolgoztak, hogy a magyar jégkorong rendelkezzen olyan klubbal és szurkolói közösséggel, mint amilyen Fehérvárnak van. A válogatott mérkőzésekre olyan jegyárakat állapítottunk meg, amelyek talán szimbolikusnak tekinthetőek a mai világban, nem a bevétel lesz a cél, hanem, hogy a nagyközönség át tudja élni a jégkorong mérkőzés hangulatát. Április 21-én, valamint április 26. és 28. között közönségkorcsolyát szervezünk. Mindenkit várunk szeretettel ezekre a programokra, bízunk benne, a válogatott a következő években is sokszor visszatér majd az Alba Arénába, hiszen ez a csarnok nem csak a Volánnak, a városnak, hanem az egész magyar jégkorongnak is készült – mondta a sajtó képviselőinek Cser-Palkovics András.