A rekordot jelentő harmincötödik Tour de France-szakaszgyőzelmére ácsingózó brit sprinterklasszis idén a Magyar Körön készül fel a francia háromhetesre – adták hírül a tdh.hu-n, a Tour de Hongrie hivatalos honlapján a múlt hét végén. Nos, a zámolyi önkormányzatnál is olvasták a hírt és a polgármester, Sallai Mihály, kapva kapott az alkalmon, hogy meghívja a versenyzőt, aki két éve a Giro d'Italia egyik szakaszán éppen a falu Fehérvár felé eső végén álló buszmegállóban cserélt kerékpárt. A községben a versenyt követően úgy döntöttek, a megállót ennek az eseménynek az emlékére Cavendish-megállónak nevezik át. A váró mellé tábla is került a „névadó ünnepségen” tavaly májusban. Amikor aztán a brit kerékpáros hírét vette mindennek, videóüzenetet küldött a zámolyiaknak.

- A tavalyi verseny óta többen is figyeljük a Tour de Hongrie híreit, így szinte azonnal láttuk a bejelentést arról, hogy Mark Cavendish idén is részt vesz a magyarországi versenyen. Érdekes, hogy a hírre olyan kerékpárosok is felhívták a figyelmünket, akik a tavalyi eset kapcsán találkoztak először Zámoly nevével – mondta el kérdésünkre Sallai Mihály. Az önkormányzat a hír után e-mailt küldött Canvedish csapata, az Astana Qazaqstan Team titkárságára, melyben meghívták a versenyzőt, tegyen – akár csak egy rövid – látogatást Zámolyra! – Egy ilyen látogatás nyilván tovább növelné a község ismertségét, ugyanakkor biztosan nagy lökést adna a kerékpározás hazai népszerűségének és vélhetően jó fényt vetne magára a versenyzőre is. Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon elfoglalt, de ha csak annyi időre jön el hozzánk, hogy a megállóban készíthessünk róla egy fotót, azt is nagyra értékelnénk! Ha pedig ennél több ideje van, akár egy kerékpáros napot is készek vagyunk megszervezni – tette hozzá a polgármester, aki megígérte, ha válasz érkezik a meghívásra, jelentkezik!