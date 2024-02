"A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható. Abban az esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon" – kezdte közösségi oldali bejegyzését a Fejér vármegyei rendőrség. A poszt a február 11-ei, az egységes európai segélyhívó szám napja alkalmából jött létre, s innen az is kiderül: hazánkban Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó központokat, ahol a hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén onnan továbbítják a bejelentéseket az illetékes, intézkedő készenléti szervek részére.

A vasárnapi összegzésből tudható, hogy a nemzetközi naphoz kapcsolódóan a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei február 7-én, szerdán a székesfehérvári városi piac területén, február 8-án, csütörtökön Pázmándon, valamint Vereben, február 9-én, pénteken pedig Csókakőn várták személyes tanácsadás keretein belül az érdeklődőket, akikkel praktikus vagyonvédelmi tanácsokat, továbbá az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzését célzó ajánlásokat osztottak meg. A program keretében nemcsak hasznos bűnmegelőzési információkkal, de apró, a 112-es segélyhívó számmal ellátott ajándékokkal is gazdagodhattak a résztvevők.

A teljes írás itt olvasható: