A szombati megnyitón Lehrner Zsolt, alpolgármester arra a két, talán kevésbé ismert tényre is felhívta a figyelmet, hogy a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete tenyésztette ki a fehérvári bukógalambot, mint fajtát, illetve, hogy a város egykori jegyzője, Viniczai László nevéhez köthető a magyar óriásnyúl kitenyésztése. Hozzátette, az egyesület által szervezett kiállítások egyértelműen hozzájárulnak az állattartás, közvetetten pedig a felelős állattartás népszerűsítéséhez Székesfehérváron és környékén.

A kiállításra mintegy 80 tenyésztő hozta el az általuk tenyésztett faj legjobbnak ítélt példányait. A fiatal Mező István a Komárom-Esztergom vármegyei Tárkányról érkezett és öt bak bécsi kék nyulat hozott bírálatra. Mint megtudtam, a laikusnak sötétszürkének tűnő, tömött szőrű, közepes testalkatú jószág régóta az egyik legismertebb és legelterjedtebb nyúlfajta Magyarországon. És persze ehető a húsa! A fiatalember egy éve foglalkozik nyúltenyésztéssel, jelenleg mintegy 120 példány van az állományában, de a bécsi kékek gyerekkora óta jelen vannak az életében, hiszen édesapja is foglalkozott nyúltenyésztéssel. – Korán megtanultam az állatokkal foglalkozni és persze a gondozásukkal járó felelősségtudat is kialakult bennem. Egyelőre hobbiként, kikapcsolódásként élem meg ezt a munkát – árulta el a tenyésztő, aki nyulait évente többször is megméretteti a fehérvárihoz hasonló kiállításokon, illetve az országos bírálatra is elviszi őket. Aztán értékesítésre kerülnek, részben külföldre. A pozitív bírálat nem csak jó visszajelzés a tenyésztő számára, de segít abban, hogy nagyobb nevet szerezzen a szakmában – teszi hozzá, majd zárásként megjegyzi: nálunk még mindig nem elég népszerű a nyúlhús fogyasztása.

A bécsi kék itthon is régóta tenyésztett fajta

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kapott szakmai bírálatok eredménye mindegyik példány ketrecére rákerült, így a látogatók akár ezeket is elolvashatták. A nyulak mellett rengeteg fajta galamb is érkezett a kiállításra. – A galambtenyésztés – ideértve a díszgalambokat és a postagalambokat is – fellendülőben van, ami egy tavaly lezárult, öt éves kormányzati programnak köszönhető. Ez a tenyésztés mellett támogatta a feldolgozást és a tenyésztők piacra jutását is. Sajnos, arról nem tudok beszámolni, hogy a magyarországi galambhús fogyasztás is nőtt volna, a hús nagy része Franciaországba és Olaszországba kerül exportra – árulta el Bódizs Tamás, a Magyar Agrárkamara alelnöke, az Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. elnöke.

A kisállat-kiállítás két napja alatt rengetegen megfordultak a Börgöndi úti Volán csarnokban.