2018 decemberében, vagyis éppen öt évvel ezelőtt kerülhetett sor a Katlan névre keresztelt gárdonyi szabadidő központ átadására. Az azóta népszerűvé vált fejlesztés közel 160 millió forintból valósult meg, amelynek felét a város önkormányzata adta, a másik fele pedig összesen négy pályázat során szerzett támogatásból származott.

Az elmúlt években nagy kapacitással működött a szabadtéri terület, amely – mint kiderült -, már látható kopással járt. Tóth István, Gárdony polgármestere saját videójában számolt be arról, hogy a nagy igénybevételnek köszönhetően problémák jelentkeztek: „Egyrészt a műfüves pálya nagy használata miatt a pályát fel kell újítanunk” – fogalmazott, majd rámutatott: a legalacsonyabb árajánlat, melyet erre a feladatra kaptak, 1 millió 650 ezer forint volt. Ezt el is fogadták. A pálya körüli reflektorok egy részének cseréje is megérett, melyre szintén kaptak 1 millió 600-700 ezer forintos ajánlatot, ám e helyett inkább maguk vásárolták meg a szükséges reflektorokat és felkértek egy helyi alpinistát, hogy cserélje ki a meghibásodott eszközöket. Így a teljes problémát 150 ezer forintból tudták kivitelezni. „Tehát másfél millió forinttal beljebb vagyunk, amit rá tudunk költeni a Katlanban lévő fajátékok téli ápolására, javítására” – mondta a város vezetője.