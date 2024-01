Bekavart az időjárás

1994. január 11-én írta meg a Fejér Megyei Hírlap, hogy a túl csapadékos időjárás milyen gondokat okozott a mezőgazdaságban. „A csapadékos időjárás ellenére az ország egész területén mindössze hatezer hektár szántót borít víz, s ebből csupán négyezer hektár a vetés — állapítható meg az FM legfrissebb, a mezőgazdaság decemberi helyzetét összegző jelentéséből. Decemberben folytatódtak a megkésett mezőgazdasági munkák, a kukorica és a cukorrépa betakarítása, továbbá az őszi szántás. A kedvezőtlen időjárás miatt azonban végül is a földben maradt mintegy 2400 hektáron a cukorrépa, a kukoricát pedig 40 ezer hektárról nem sikerült betakarítani. A szántatlan terület az előző évhez hasonlóan 1,4 millió hektár körül mozgott.”



Lebuktak a sportolók

Mindössze néhány hete történt, hogy alaposan megrendítette az osztrák sportot több atléta, közte a volt fedettpályás sprinter Európa-bajnok Andreas Berger doppingügye, aminek következménye, hogy négyéves eltiltást kaptak. Most újabb eset váltott ki élénk visszhangot, mert a mindössze 21 éves Thomas Etlinger cselgáncsozó – aki 1992-ben junior Európa-bajnoki ezüstérmes volt – az első és második vizsgálaton is „megbukott”. Hans Müller-Deck, az osztrák judo szövetség egyik vezetője közölte, hogy Etlinger kétéves eltiltást kapott, s a jövőben is minden hasonló esetet szigorúan büntetnek. Müller-Deck, aki korábban az egykori NDK sportéletében tevékenykedett, elmondta, hogy a cselgáncsban sokkal ritkábbak a doppingesetek, mint más sportágban, ugyanis a tiltott szerek használata nem jelent olyan nagy előnyt, mint mondjuk a súlyemelésben. Ausztriában most attól tartanak, hogy a sportágak nagy versengésében többen is lesznek, akik a tiltott szerek használatával próbálják teljesítményüket növelni.