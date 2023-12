Néhány nappal ezelőtt az IMOCA 60 lábas hajók kategóriájában a negyven közül a huszonhatodik helyen végzett a magyar versenyhajó a Transat Jacques Vabre elnevezésű versenyen, amelynek mezőnye Le Havre kikötőjéből indult, és végül a vitorlások Martinique szigetén értek célba. A versenyt, amit hagyományosan a kávé útjának is neveznek, Fa Nándor, Weöres Szabolcs mentora 26 éve a negyedik helyen fejezte be. A legfőbb cél továbbra is változatlan, Szabolcsnak a lehető legjobb esélyekkel kell indulnia jövőre, november 10-én az egyszemélyes Föld-kerülő versenyen, a Vendée Globe-on, amit a vitorlázás Everestjének is szoktak nevezni.

Harminc hajó rajtolt el csütörtökön Martinique szigetéről: a cél Lorient

Fotó: Szabi Ocean Racing HUN23

Ehhez muszáj teljesítenie egy újabb kihívást amolyan mérföldgyűjtés gyanánt, immár egyedül. A rajt már megtörtént, harminc hajó indult el csütörtökön a Karib-tengeren vissza, Franciaországba. A vitorlázók ismét átszelik az Atlanti-óceánt a Retour á la Base elnevezésű verseny résztvevőiként. A legfontosabb, hogy Szabolcs további tapasztalatokat szerezzen, tesztelje a hajót, mindent, amit még szükséges, és biztonságban átvezesse Lorientbe.

Ha szeretnék követni a magyart ezen a versenyen is, itt megtehetik: https://retouralabase.geovoile.com/2023/tracker/