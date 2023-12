Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke felidézte: a közelmúltban Rómában és Londonban is jártak, a két nagyszerű stadionban rendeztek tisztelgő megemlékezést – de elfoglaltsága miatt természetesen nem mindenki lehetett ott, vehetett részt ezeken az utazásokon. Ezért gondolt arra, hogy időben a karácsonyi ünnephez közeledve egyfajta évzárót tart a szervezet a budapesti Szent István Bazilikában, ahol a két talán legnagyobb magyar eredmény születésének pillanatait idézték fel Puskás Ferenc és a labdarúgás többi nagy tanítómesterének – Kocsis Sándornak, Grosics Gyulának és Buzánszky Jenőnek – a síremlékénél.

– A székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány vezetésével küldöttségünk járt Londonban, a Wembley stadionban, a 6-3-as magyar győzelemmel végződött Anglia-Magyarország labdarúgó mérkőzés 70. évfordulója alkalmából – mondta Kű Lajos. – Az Aranycsapat 1953. november 25-én az évszázad találkozóján, százezer néző előtt győzte le az angol nemzeti tizenegyet. De mi ott voltunk Rómában is, hiszen ugyancsak 70 évvel ezelőtt, 1953. május 17-én játszották le az Európa Kupa döntőjét az olasz fővárosban, ahol 3-0-ra legyőztük az olaszokat. Ráadásul az a mérkőzés, amelyre sokan már nem emlékeznek, az olimpiai stadion avatója is volt, ahol Puskás egyik legjobb játékát nyújtotta. Londonban Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete, Rómában pedig hazánk római nagykövete, Kudar Gábor is velünk együtt koszorúzott. A csütörtöki találkozón beszámoltam támogatóinknak arról is, hogy milyen barátsággal és szimpátiával fogadtak bennünket a helyszíneken, hiszen az a fél év örökre megtanította a világot arra, hogy a magyar volt a legjobb csapat, amelyik abban az időszakban verhetetlennek bizonyult.