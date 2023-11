Hány óra van? Ha visszalépdelünk az időben, számos digitális időjelző oszlopot találtunk szerte a belvárosban, mi segített megválaszolni e kérdést. Sőt, elég volt csak rápillantani ezekre, rögtön megtudtuk, hány fokos melegben sülünk meg épp egy nyári délután. A többes szám nem véletlen: az első mindig ikonikus, ez a Skálánál „született”, s több lett időmérőnél, illetve mutatónál. Randipont lett, egy biztos pont, amire számos fehérvári nosztalgikus pátosszal tekint a mai napig. Később aztán elterjedtek: az evangélikus templomnál, a Piac téren és a Budai úton is tájékoztatták a rohanó városlakókat.

Cikkünk alapját, apropóját egyébként egy 1986-os Fejér Megyei Hírlapban megjelent fotó adta, mit a napokban a Hold Antikvárium osztott meg közösségi oldalán, az óraátállítás alkalmából. A reakciók mennyisége és minősége beszédes: több száz pozitív visszajelzést küldtek az emberek, de nem csak itt, a népesebb közösségi oldalas csoportokban is rendre visszatérő téma ez. A legtöbben nosztalgiával vegyes szomorúsággal tekintenek vissza a fiatalkori találkáik centrumára. Ez már a múlté, de rendszeresen érkezik a jelzés: szívesen látnák a jelenben is. Nézzük először a fotót, mi felültetett minket arra a bizonyos "nosztalgiavonatra":

Fotó: Hírlap archív

1986. november 11-ét írunk, és az alábbi képaláírás olvasható alatta: „elkészült a Fehérvár Áruház előtti Randevú-óra (úgy fest, már a telepítése pillanatában meghatározták később beteljesült „sorsát”, alapvető célját, a szerk.) Szele István építész terve alapján az alépítményt a Szövmű lakatosrészlege - az órát Kovács Jenő órásmester és Muzs János műszerész készítették a Városszépítő és -védő Egyesület finanszírozta. Az oszlopra hirdetőtáblák kerülnek (tehát ez a funkció sem később „ragadt rá”, a szerk.)”

Az említett órát és későbbi utódjait egyébként még 2018 októberének elején szerelték le, ezt egy archív fmc.hu cikkből idézzük: „Az óraszerkezeteket egy, a rajta lévő reklámfelületeket értékesítő cég helyezte ki korábban Székesfehérváron, több közterületre. Erre Székesfehérvár önkormányzatától kapott közterület-használati engedélyt. A reklámtörvény hatálya alá eső „utcabútor” után a kihelyező cég nem szeretett volna fizetni, valamint a működés során a szerkezetek gyakran meghibásodtak, ezért született a hivatallal egyeztetve az a döntés, hogy a cég vitesse el ezeket a szerkezeteket.” - kapták a választ a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájától anno a kérdésre: mégis hova tűntek?

A Budai út-Várkörút kereszteződéséből is eltűnt a reklámóra, közterületi óraoszlop, mi a hőmérsékletet is mutatta Fotó: googlemaps/2022

S miért fontos ez 2023-ban? Leginkább azért, mert a visszajelzések alapján, az embereknek hiányzik. Hiába van már mindenki kezében okostelefon, s a karóra is reneszánszát éli. Ráadásul Székesfehérvár akár a közterületi órák városának is kikiáltható, a belvárosban járva elég csak feltekintenünk egy random pillanatban, szinte biztos, hogy látunk egy-egy toronyórát, mi ugyancsak segít nekünk eligazodni az időben. Aztán ott van a belvárosi ékszerdobozban, avagy a Kossuth udvarban a híres, méltán "turistamágnes" Órajáték, ami a magyar történelem ismert figuráit és legendáit idézi meg művészi kivitelben, harangjáték kíséretében. Óramúzeumot is találunk ugyanitt: a gyűjtemény több száz különböző korból származó fali-, asztali-, zseb- és karórát, sőt egy 17. századi toronyóra-szerkezetet is bemutat. No, és ne hagyjuk ki a felsorolásból a Virágórát sem, ami Fehérvár egyik leghíresebb látványossága is egyben. Időmérőkben tehát távolról sincs hiány, de talán itt nem is ez a kulcs, hanem a pont, ami embereket hoz össze, ami alatt emberek találkoznak, a pont, ami milliónyi egyéni történet szemtanúja.

És akkor jöjjön a sokakat foglalkoztató kérdés: tervezi-e a város pótolni azokat a bizonyos digitális órákat? S ha igen, hol? A városgondnokság vezetője válaszolt a feol.hu kérdésére: „Tervezünk egy órát telepíteni a Panorama Offices elé. Sajnos az első reklámóra terve nem kapta meg a városképi engedélyt, most egy másik óra terveinek engedélyeztetése van folyamatban.” - mondta el Bozai István.

Tehát nem csupán igény van rá, hanem remény is, hogy a mostani fiatalok is kapnak egy „randipontot”. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, s azt, hogy a sikeres engedélyek birtokában beszámolhassunk a részletekről is.