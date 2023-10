Pár meredek lépcsőfok felfelé a dinnyési kilátón és máris elénk tárul a Velencei-tó csodálatos panorámája. Egy rövid ideig nem lehetett azonban felmenni az építménybe, mert lezárták azt. Kisebb felújítási munkálatokat végeztek rajta: megerősítették a lazuló gerendákat, valamint festést is kapott.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A „Sarvajc körösztje” melletti látogatópont kerékpárosok és kirándulók számára is kedvelt helyszín, amely azonban sokkal régebb óta él a környék lakosságának köztudatában, mint amióta a kilátó áll. Színes tábla hirdeti a helyszínen történteket: Sarvajc Lajos, a velencei-tavi vadvilág felügyelője volt az 19-as évek elején, amikor Széchenyi Zsigmond is előszeretettel járta a területet. Sarvajc többször kísérte őt a vízivadászatokra is. 1928. december 13-án azonban egy német nagykövettel ment ki a vízre, ahol óriási hóvihar kerekedett. A nagykövet vízbe esett, Sarvajc pedig a puskájánál fogva akarta kimenteni őt. Ami sikerült is ugyan, ám mentés közben a puska elsült és megsebesítette Sarvajc lábát. Mire a csónakkal partra értek, a sebesült elvérzett. Hans von Schoen, a német nagykövet sosem heverte ki a történteket, lelkiismerete csillapítására emeltette később a keresztet, melyet 2005-ben állítottak fel újra.