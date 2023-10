Mindezek Szima Viktória, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárának levéltárosa előadásából derültek ki a Volt egyszer egy eocén program nevet viselő konferencián, Székesfehérváron.

Sikeres és sikertelen próbafúrások

A megyében több helyen is találtak kőszenet ebben az időszakban, így többek között Szápáron, Bakonycsernyén és Móron. A tatai szénmedencét 1894-ben a néhány évvel korábban alakult Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat (MÁK) fedezte fel. Érdekes, hogy abban az időben a próbafúrásokat követően Bicske környékét - Mány, Csabdi, Csordakút - improduktívnak nyilvánították, ezért ott hosszabb időre elhaltak a bányászati kísérletek. Ugyanakkor a móri területen már a századfordulón megindultak a kutatófúrások, 1910-14 között pedig Kisgyón-Balinka környékén is. Utóbbi szénvagyonát mintegy 50 millió tonnára becsülték. Mivel Nagymagyarország gazdag volt szénlelőhelyekben, kezdetben nem érte meg máshová szállítani a szenet. Ennek jelentősége csak a Trianoni területvesztést követően nőtt meg, így új kutatások indultak Fejér vármegyében is.

126 ezer bányász, 31,5 millió tonna szén

A móri szénbányák nyitását a Móri Tanács elnöke, Erdélyi Rudolf kezdeményezte 1919-ben, elsősorban a községben uralkodó munkanélküliség felszámolására. Mány határában 1921-22-ben kezdtek próbafúrásokat, majd egy évvel később Csabdi területén is, ám ezek akkor ismét eredménytelenek voltak. Végül 1924-ben sikerült megtalálni a mintegy ötszáz méter mélységben lévő szenet Nagyegyháza, Csordakút, Mány térségében, ám a bánya tervét 1928-ban mégis félretette a MÁK. Az 1920-as években ugyanakkor Balinka külterületén két bánya is megkezdte a működését. Ezek közül a Kisgyóni Kőszénbánya Részvénytársaság napi kitermelése 3-4 vagon volt. Ugyanebben az időben a Móri Köszénbánya Részvénytársaság naponta 20 vagon szenet termelt és a feltárásoknak, valamint a fejlesztéseknek köszönhetően 1943-ra a szénbányászat kiterjedt a Pusztavám melletti készletekre is. A második világháborút követően lényegében a szén volt az egyetlen hazai energiaforrás és ezt a szerepét mintegy két évtizedig meg is őrizte.

Az államosítást követően a hazai nyersanyagkutatás, a bányanyitás és a vagyonértékelés központi irányítás alá került. Magyarország éves széntermelése 1964-ben elérte a 31,5 millió tonnát – 1943-ban ez 13,4 millió tonna volt – az ágazatban 126 ezer embert foglalkoztattak. A termelési csúcsot azonban drasztikus visszaesés követte, mivel az erőltetett iparosítással együtt járó intenzív széntermelés csak a minőségi, könnyen kitermelhető készletekre korlátozódott. Ugyanakkor, a szén mellett kezdett előtérbe kerülni a földgáz és a kőolaj használata.