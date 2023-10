Brájer Éva, a terület önkormányzati képviselője akkor lapunknak elmondta, három helyen helyeznek el térfigyelőket: a Szilvamag szelektív gyűjtőszigetnél, a Balatoni–Hargitai utcai kereszteződésben, valamint a másik oldalon, a Vásárhelyi útnál, a vasúti átjáró melletti területen.

Azóta többen is jelezték a képviselőnek, a Szilvamag utcában sokszor szörnyű állapotok uralkodnak, melyről ugyancsak írtunk részletesen korábban. Az illegálisan lerakott hulladék sajnos a Depónia legnagyobb igyekezete, a megépült kukaketrec ellenére is tartós problémát okozott az ott élőknek. Korábbi cikkünkben a Depónia szóvivője elmondta, ugyanezt tapasztalják a Rádió lakótelepen és a Mezővári József Sportpálya előtt lévő szelektív hulladékgyűjtő pontokon is, ahol az utóbbi időben eluralkodott az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége. A jelzések miatt sűrítették is a "járatot" és heti kétszer is eltüntették a szemetet a Depónia munkatársai.