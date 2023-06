Levelét Maroshegy önkormányzati képviselőjének, Brájer Évának, általánosságban a polgármesteri hivatalnak (igaz, ez utóbbi e-mail címekről "visszapattant" a levele) és a Depónia Kft. titkárságának is elküldte az alábbi üzenettel: "Lehet sűrűbben kellene üríteni az edényeket, mert ez bizony nem pár nap termése és jelenlegi állapotáról úgy érzem Önök tehetnek, hisz nem kellő rendszerességgel ürítik a szelektív hulladékot, mely most csak üveggel van tele, tehát nem egyéb szeméttel. Kérném azonnal a sziget rendbetételét, mely az Önök feladata tudtommal."

A panaszt mi is továbbítottuk a Depónia Kft. sajtómegkeresésekkel is foglalkozó illetékesének, hogy megtudjuk, mi állhat az állandósulni látszó és nem csak a Szilvamag utcát érintő probléma hátterében. - Nem biztos, hogy az üveg a probléma, inkább az illegális hulladéklerakás, hiszen sajnos általános lomtalanításra használják a hulladéktároló környékét - kezdte Budai Dóra PR vezető, majd hozzátette, rendre visszatérő probléma ez, amire még később részletesen is kitér. Hangsúlyozta, kedden ürítik a tárolókat, de pénteken is rendet raknak mindig a kollégák. - A jelzések miatt sűrítjük a járatot és heti kétszer fogjuk üríteni - húzta alá.

Fotó: Depónia

Egy Facebook csoportban, a Maroshegyi köztérben is mindig megjelenik ez a téma, de ott is mindenki megerősíti, hogy ürítve van. Fontos lenne a szemléletformálás, hiszen sokfelé tapasztalható a városban, hogy nem rendeltetés szerűen használják a szigeteket. - Mivel ez családi házas övezet, ott van házhoz menő üveghulladék-gyűjtés is, ebből következik, hogy ez illegálisan kihelyezett hulladék, ami mindenkinek nagy gondot okoz.

...és a szerdai rendteremtés után

Fotó: Depónia

Tudni kell, - emeli ki a PR vezető - hogy az illegális hulladék elhelyezésével megsértjük a hulladékgazdálkodás rendjét, szennyezzük környezetünket, hátráltatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, ráadásul a jogsértés bűntetendő cselekedet, amely pénzbírságot és bizonyos esetekben még szabadságvesztést is vonhat maga után.

A Szilvamag utca mellett ugyanezt tapasztalják a Rádió lakótelepen és a Mezővári József Sportpálya előtt lévő szelektív hulladékgyűjtő pontokon is, ahol az utóbbi időben eluralkodott az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége. - Áldatlan állapotok, tornyosuló szeméthegyek, kosz és mocsok fogadja a kollégákat - fogalmaz Dóra, majd hozzáteszi: - Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket a tarthatatlan állapotokat megszüntessük, de a lakosság segítségét, felelős hozzáállását és együttműködését is kérjük!