Az idei évben sem marad el Székesfehérváron az Állatok Világnapjával kapcsolatos felvonulás. A kezdeményezés ezúttal is a HEROSZ Fehérvári Állatotthonáé, amely az idei évben az önkormányzat mellett szövetségre lépett a volt Novotel hotel új tulajdonosával. Október 4-én, szerdán 18 órakor várnak minden állatbarátot az október 1-je óta Castrum Hotelként működő szállodánál, ahol egy kis képes bemutatót, valamint polgármesteri köszöntőt követően fejlámpákkal és világító telefonokkal kivilágítva, pórázon sétáltatott kutyákkal indulnak útnak az Országalmáig.

Az Állatok Világnapjához kapcsolódó esemény kapcsán, sajtótájékoztató keretében mondta el Pfeffermann Gábor, a Castrum igazgatója a részleteket. Mint fogalmazott, nagy megtiszteltetés számukra, hogy a ma már a Hotel & More Group tulajdonában álló szálloda is részt vehet ebben a kezdeményezésben.

- A Fehérvár belvárosába induló sétán szeretnénk felhívni a figyelmet a felelős állattartásra - emelte ki, majd pedig elmondta: a szálloda október 1-je óta egy független magyar szállodaüzemetető cégcsoporthoz tartozik, így a Novotel mostantól Castrum Hotel Székesfehérvár néven folytatja tevékenységét. - Legtöbb szálllodánk állatbarát, örömmel fogadjuk a kedvenceket is. Sőt, a cégcsoportnál a munkatársak is bevihetik az irodába a kedvenceiket. A csoport környezettudatos cselekedetei közé tartozik egy másik felelősségvállalás is, amely a karbonsemlegesség elérésére irányul, a hazai erdők védelme érdekében.

Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere üdvözölte az új piaci szereplő megjelenésének szerepvállalását. A tájékoztatón elmondta: a Fehérvárra látogatóknak újabb lehetőség, hogy kedvenceikkel szálljanak meg a városban. Az Állatok Világnapja apropóján pedig rámutatott: Assisi Szent Ferenc már a 13. század elején hirdette azon hitvallását, mely szerint mindent, ami bennünket körülvesz, szeressük.

- Ennek a hitvallásnak Székesfehérváron a HEROSZ állatvédő egyesület egyik nagy bástyája. Sokat köszönhet a város lakossága a szervezetnek, amely munkája mellett szemléletformálással is segíti az állatvédelem ügyét. Ezt az önkormányzat többek közt úgy is elismeri, hogy például a legutóbbi közgyűlésen három állatvédő egyesületnek 1-1-1 millió forintot szavazott meg az éves támogatáson felül – fogalmazott, majd pedig hangsúlyozta: jelenleg is zajlik Székesfehérváron az ebösszeírás. - Fontos számok ezek nekünk, ezért kérünk mindenkit, hogy nyilatkozzon. Jelenleg 2200 ebet sikerült nyilvántartásba venni, de a számlálás még nem ért véget.

Krepsz Gyöngyi, a HEROSZ Fehérvári Állatotthonának vezetője, utalva a szálloda környezettudatos szemléletmódjára, hozzátette: az állatvédelem nem tudna működni a természetvédelem nélkül, hiszen a mentett állatok számára is nélkülözhetetlen a megfelelő környezet. Ám az állatvédelem – azon belül is a szervezetük – helyzete ma igen nehéz, vallotta be.

Kis Tit – azaz Titanilla -, a HEROSZ cukorpofa kis lakója érkezett Krepsz Gyöngyivel a tájékoztatóra

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Mindig új kihívásokkal nézünk szembe: munkatársaink, önkénteseink egységes csapatként, minden nap lelkesen és hatékonyan tesznek az állatokért. Éves szinten ezer állat fordul meg nálunk, melyek ellátása nem tudna működni támogatók nélkül, akik között most elsősorban a magán adományozókra gondolok. Azt is látjuk azonban, hogy az emberek tartalékai kimerülőben vannak. Tavaly már voltak pillanatok, amikor azt gondoltam, hogy 30 év után be kell fejeznünk a munkát. Az utolsó pillanatban érkezett önkormányzati és két magánszemély támogatása, így szó szerint éppen csak túléltük a tavalyi évet. A mostani pótköltségvetési támogatás is nagyon jókor jött, mert kimerültek a tartalékaink.

Majd rámutatott egy örömteli hírre: a HEROSZ Fehérvári Állatotthonának alapítványa már kaphatott 1 százalékot, melyből 17 millió forint gyűlt össze az első évben.

- Ez nagyon szép összeg, ami nem kampánynak, hanem annak köszönhető, hogy napi szinten kommunikálunk a munkánkról, az állatvédelemről. Nagy szükségünk van erre, ugyanis világviszonylatban is egyre nehezebb a helyzetünk. A korábbi német támogatások csökkenése miatt kevesebb állatot tudunk örökbe adni. A szomszédban zajló háború miatt tele vannak a német menhelyek ukrán kutyákkal, így kevesebbet tudnak felvenni máshonnan – mutat rá a menhelyvezető, aki tudja: a források kiaknázása pályázatokon keresztül is fontos út. - Megállás nélkül adjuk be a pályázatokat, ám a legtöbb ilyen támogatást projektekre lehet igényelni. Kifejezetten menhely működésre, munkabérre azonban nem jellemző pályázat, pedig nekünk erre van elsősorban szükségünk.

Mint mondja az állatvédő, a támogatói körből hiányzik a vállalkozói szféra. Mert noha élelemre cégeken keresztül jut támogatás, de a Székesfehérvár körüli vállalkozásoknál nem jellemző, hogy anyagilag segítsék egy állatmenhely működését. Pedig talán ez lenne most a legfontosabb – húzta alá, s rámutatott arra is, miért: a válság előtt költségvetésük 20 százalékát tette ki a rezsi, 35 százalékot a bérek és 45 százalékot az állatok egészségügyi ellátása. Mostanra változott a helyzet: rezsire kell költeniük a legtöbbet.

- Olyan áramszámlákat fizetünk, ami döbbenet: piaci áron kapjuk a teljes szolgáltatást. E megterhelés mellett pedig továbbra is mindig vannak újabb kihívások: az emberek ma már nem csak kutyát-macskát dobnak utcára, de minden egyebet is az ékszerteknőstől a tengerimalacon át az egzotikus példányokig. A kutyák kötelező mikrochipes azonosítása is egyre kisebb arányban realizálódik. Míg 2013-ban az ebek 60 százalékában, addig 2022-ben már csak 29 százalékukban volt chip.

A városi élet másik, talán mindennél nagyobb állatvédelmi problémája pedig a macskapopuláció növekedése, amely jelentősen felgyorsult az utóbbi években: - Az utcai macskaetetéssel nem segítünk, hanem rontunk a helyzeten – hívta fel a figyelmet az állatvédő, elárulva azt is, miért: - Etetés hatására elkényelmesedik a populáció, többet ivarzik, több macska születik és éli túl a megpróbáltatásokat.

Évente 4-500 állatot ivartalanítunk, de ez vajmi kevés ahhoz képest, amilyen ütemben nő az utcai macskapopuláció.

Ma 102 cica és 88 kutya él a HEROSZ Takarodó úti állatmenhelyén, amely az elmúlt évtizedek tapasztalatából ítélve októberre várja a legnagyobb kihívást macskafronton:

- A hétvégi házak, nyaralók tulajdonosai szó nélkül ott hagyják az addig általuk etetett macskákat, melyeket a környékbeliek húszasával hoznak be hozzánk és elvárják, hogy fogadjuk be őket. Óriási tehát a nyomás. Éppen ezért, ennek a mostani világnapnak a hívószava a megelőzés kell legyen: a hatósági ellenőrzés, az ivartalanítás és a szemléletformálás, melynek hármasa szükséges ahhoz, hogy előrelépést érhessünk el.

Az Állatok Világnapjára mindenkit várnak szeretettel, akár – pórázon - kutyával, akár kutya nélkül érkezőket is. A felvonulás 18:30-kor indul az Ady Endre utcán át az Országalmához.