- Érdekes, hogy a bányászati múzeumok vagy magánemberek, vagy gazdasági társaságok, legfeljebb önkormányzatok fenntartásában működnek, de nincs közöttük egyetlen állami sem. Az ilyen jellegű hazai múzeum között vannak kisebbek és egészen komoly, nemeztközi hírűek is, mint pl. a zalaegerszegi Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum vagy a soproni Központi Bányászati Múzeum. Az elmúlt egy évben sikerült felvennünk a kapcsolatot olyan szervezetekkel, akik az ipari örökség megőrzésében segítségünkre lehetnek – mondta Mednyánszky Miklós, okleveles bányamérnök, kulturális örökségvédelmi szakértő, az OMBKE Történeti és Múzeumi Bizottságának elnöke, aki több mint 15 éve foglalkozik a hazai bányászati múzeumokkal. A központi intézmények támogatásának azért lenne nagy jelentősége, mert jelenleg a hazai bányászati és kohászati örökség megőrzése, a múzeumok jelentős részének a léte kifejezetten a helyi közösségeken múlik.

A Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park Geológiai Látogatóközpontban pénteken tartott egész napos konferencián több mint ötven fő vett részt az ország különböző részein található bányászati és kohászati múzeumok képviseletében. Voltak itt szakemberek többek között Miskolcról, Ajkáról, Sopronból, Szentendéről, Székesfehérvárról, Tatabányáról. Az első konferenciát 2018-ban tartották, a mostani volt a sorban a negyedik, ahol az előadások mellett arra is lehetőség nyílt, hogy a megjelentek kötetlen beszélgetések során tapasztalatokat cseréljenek.

– Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt években nem szűnt meg bányászati és kohászati múzeum Magyarországon, sőt újabbak is nyíltak. A bányásztársadalom – mondhatjuk, két évszáradra visszamenően - mindig is erősen őrizte a hagyományait és óvta emlékeit. Manapság már egészen másként zajlik a bányászat – ma is közel 900 működő bánya van az országban -, így a néhány évtizeddel ezelőtt bezárt, mélyművelésű hazai bányák kapcsán megőrzött tárgyi és egyéb emlékek is múzeuminak számítanak, amiket szeretnénk megőrizni – húzta alá az elnök.