Amint a Szent István Király Múzeum közösségi oldalán beszámolt róla, az 1900-1700 évvel ezelőtt készült kőemlék legalább évtizedeken (de akár évszázadokon) keresztül „állta a sarat”, így mostanra a felülete erőteljesen megkopott, az egykori feliraból már csak betűfoszlányok maradtak meg.

A jelenleg még mohával és zuzmóval borított, tisztítatlan feliratosmező utolsó sorában a VSLM betűk halvány részletei vehetők ki. „E négy betű az áldozati oltárok szövegében gyakori záróformula (votum solvit libens merito azaz fogadalmát önként és méltán teljesítette) rövidítése. Ezek a betűk, illetve kialakítása is sejteti, hogy a kőemlék eredendően valamelyik istennőnek vagy istennek szentelt oltár lehetett” – magyarázta a múzeum bejegyzése.

Forrás: Szent István Király Múzeum közösségi oldala

A kőoltár megtalálójának elmondása szerint a „lelet” Seregélyes közigazgatási területén került elő. Ez egyébként már a második római kori kőfaragvány, amit a településen találtak, ugyanis a református templom II. világháborút követő újjáépítésekor a padozatot alkotó kőlapok egyikéről megfordításakor kiderült, hogy az egy romanizált kelta házaspár (Comatimarus 30 éves korában elhunyt lányának, Nemorattának és férjének) sírsztéléje. A múzeum összesítése szerint a mindenkori Fejér vármegye területén napjainkig már 800 darabnál is több római kori faragott kőemlék került elő, ezek harmada a Szent István Király Múzeum gyűjteményében található, s miként ezek, a seregélyesi oltár is a SZIKM Gorsium Régészeti Parkban kapott helyet, ahol majd a látogatók is megnézhetik.