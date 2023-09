Simon Erika az internet népétől kért segítséget, hogy vajon milyen sáskafélét találhatott, mert mint írta, ő még sosem látott ekkora méretű sáskát. Habár a hozzászólók sokféle fajt említettek, a legtöbben talán az egyiptomi sáskát írták. De akadtak olyanok is, akik inkább azon aggódtak, hogy több ilyen méretes sáska is előkerülhet. Vajon ez megeshet és valóban egyiptomi sáskáról van szó? Annak érdekében, hogy ezt megtudjuk ismét Both Zoltán vadállatbefogót hívtuk segítségül, aki a képet látva egyértelműen leszögezte, hogy nem egyiptomi sáskáról van szó.

Mint mondta, a kép alapján nem teljesen biztos benne, de vélhetően marokkói sáskát találhatott a hölgy, amiről fontos tudni, hogy egyáltalán nem jelent veszélyt. Nem kell attól tartani, hogy sáskainvázió lesz, ahhoz több millió egyedre lenne szükség. Ami pedig a mértét illeti, az teljesen átlagos, ennél még jóval nagyobb sáskák is előfordulnak a természetben.

Fotó: Simon Erika

– Most még kedvező az idő számukra, jól elvannak, de a hideg idővel valószínűleg csökken a számuk, ha nem tudnak behúzódni valahova – mondta, hozzátéve, hogy nem a sáskáktól kellene tartaniuk az embereknek.

– Sokkal inkább nagyobb veszélyt rejtenek magukban a nyaralásból véletlenül hazahozott skorpiók, ilyen esethez idén többször is riasztottak, illetve a tigrisszúnyogok. Mivel ezek itthon nem őshonosak az orvosok sincsenek felkészülve az esetleges tünetek kezelésére, hiszen egy ’egyszerű’ csípésre beadott gyógyszer esetükben lehet, hogy nem hatásos –.