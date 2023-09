A forgatókönyv pedig hasonló lesz a 25 évvel ezelőttihez. Az ötlet gazdája, Ampli Ferencné, Ilike, nagy örömmel újságolta, mennyi jó emberrel találkozott az esemény szervezése kapcsán és hányan várják izgatottan a hétvégi eseményt, ami szeptember 16-án szombaton 15 órakor kezdődik a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti tagiskolájában, amit csak szárazréti kisiskolaként emlegetnek a régiek. Az Iskolatalálkozó keretében irodalmi programot és kiállítást rendeznek Vörösmarty Mihályról, akinek a nevét az intézmény ma viseli és kiállítást rendeznek az iskola múltjáról is. – Igyekeztünk az elmúlt hetekben minél nagyobb „hírverést” csinálni az Iskolatalálkozónak és örömmel látom, sok helyre el is jutott a hír. Tudomásom van arról, hogy két régi tanítónő – Szilasiné Jutka néni és Ágostonné Ilonka néni - is részt vesz majd az eseményen, ami nem kis szó, hiszen 1973-ban végeztünk. Az osztályfőnökünk egyébként Rákos Erzsébet volt – mondta el az esemény főszervezője, aki hangsúlyozta, nem csak a 73-as osztály tagjait, de mindenkit várnak szombaton az iskolába, aki valaha oda járt, akár évtizedekkel korábban, akár csak néhány éve.

Huszonöt évvel ezelőtt azt kérték a résztvevőktől, virágot, vagy játékot vigyenek magukkal, amit az iskolának adományoztak. A kérés idénre olyan játék vagy sporteszköz, amit az iskola jelenlegi tanulói örömmel használnak majd. - Nem kell nagy értékű dolgokat hozni, egy kislabda, vagy egy pakli kártya is megteszi! – fűzte hozzá Ilike, aki azt is kéri, vigyék magukkal a régi, iskolai képeiket, hogy azok segítségével tudják felidézni a többiekkel a régi időket!

Az esemény batyusbál jellegű, örömmel vesznek a szervezők valami apró harapnivalót, süteményt, üdítőt, vizet!