Nem csak maga az esemény, annak nyitó látványossága is visszatérő jelenség lett, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan ismét ejtőernyős ugrásokkal vette kezdetét a nagyszerű program. Az utolsó katonai ejtőernyős egy hatalmas, az ország legnagyobb nemzeti lobogójával érkezett a földre, miközben a Hermann László Zeneiskola fúvószenekara muzsikált a színpad előtt. Amire elsőként Cser-Palkovics András polgármester lépett fel, köszöntötte a nézőket, a repülőbarátokat és mindazokat, akik jelenlétükkel nem csak saját maguk szórakozásáról gondoskodtak, de tiszteletüket fejezték ki hazánk, illetve Székesfehérvár nem feledett repülős hagyományai előtt is. A városvezetőt megnyitó beszéddel követte Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke, a Magyar Honvédség légierejének képviseletében Péter János alezredes, Viza Attila önkormányzati képviselő és repülőegyesületi tag, majd Józsa Dávid, az egyesület alelnöke, vitorlázórepülő világbajnok, aki egyebek mellett a Börgöndi Repüléstörténeti Gyűjteményről és a Nemere-projekt állásáról is beszélt.

Már kora délelőtt nagy számban gyülekeztek a látogatók a börgöndi leszállópálya mellett

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Megkoszorúzták a börgöndi bázis repülős emlékművét, majd Ungár László Blériot XI-es gépe mutatkozott be gyönyörű formájával. Az aviatikus által épített, az eredetivel szinte mindenben tökéletesen megegyező monoplán motorindítását korábban már láthattuk Börgöndön, azonban idén a levegőben is megcsodálhattuk a nem mindennapi gépmadarat. Egy világhírű légijármű hasonmása épült meg: Blériot 1909-ben repülőgépével két francia város között 42 kilométeres utat tett meg, ami jóval több, mint a La Manche-csatorna szélessége. Az a repülése egy csapásra híressé tette, de azért később 31 perc alatt átszelte a csatornát is.

Volt, aki valóra válthatta álmát, és a MALÉV gyönyörűen felújított klasszikusával, a világ egyetlen működőképes és sok nagyszabású filmben szerepelt Li-2-es utasszállítójával érkezett a repülőtérre. De aki erről a lehetőségről lemaradt, még a nap folyamán választhat a sétarepülésre felsorakozott különböző légijárművek közül.

Frissítés 13:30

– Egészen biztos, hogy rengeteg embernek szerez örömöt az idei légiparádé, a honvédségnek pedig köszönöm, hogy a rendezvény mellé állt. Így lehetett szélesíteni a repülés palettáját és utalni arra, hogy Székesfehérvár katonaváros is, mi pedig büszkék vagyunk erre a jó kapcsolatra és együttműködésre – mondta Cser-Palkovics András polgármester.

Péter János alezredes a Magyar Honvédség légierő parancsnokának üdvözletét hozta el az eseményre.

– Az idő rendkívül alkalmas a repülésre, az első lépés tehát kitűnő, ötös! Örülök annak, hogy a honvédség részvétele is hozzá tud tenni ehhez a színvonalas programhoz – mondta a tiszt.

– Kívánom, hogy mindenki találja meg a maga élményét a repülőnapon, próbálja ki akár a szimulátort, akár a valóságos repülést – köszöntötte a nézőket Szilády Dezső. – Több százan dolgoztak azon, hogy ez a rendezvény ma megvalósulhasson. De nem csak a repülőegyesület tagjaié az érdem, hiszen támogatók nélkül nem lehetett volna mindezt megszervezni, ezért köszönöm a város és a polgármester úr segítségét.

A rendkívüli külsejű hagyományőrzők ebben az évben is letáboroztak a kifutópálya szomszédságában, de a sátrak mellett nem csak a múlt elevenedett meg, hiszen várták azokat, akik a jövőjüket a haza fegyveres szolgálatával képzelnék el. A katonai toborzók jó ajánlatokkal szolgáltak mindazoknak, akik elég erősnek érzik magukat az egyenruhás hivatáshoz még akkor is (vagy éppen azért), mert a szomszédban éppen háború pusztít.

A hagyományőrzők mindig különleges hangulatot varázsolnak a leszállópálya mellett

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A repülőcsodák sorában az egyik különlegesség az erőteljes hangú Troján. Az eredetileg beépített 7 hengeres, 800 lóerős motor helyett 9 hengeres, 1450 lóerős Curtiss-Wright Cyclone motor és egy 3,2 méter átmérőjű, háromtollú légcsavar emelte magasba az 1951-ben elkészült, tetszetős küllemű légijárművet. Ez az egyik legidősebb magyar lajstromban lévő repülőgép, amely a francia légierőnek történő 1959-es értékesítésekor kapott erősebb motort, nagyobb légcsavart. Azt követően az argentin haditengerészet, majd civilben Kanada, USA, Dél-afrikai Köztársaság, Svájc, végül Magyarország vette használatába.

Az új hangár kiállítóterében a folyamatosan gyarapodó és fejlődő repüléstörténeti gyűjtemény várja azokat, akik szeretnek a múltba révedni és akiket érdekelnek a technikai különlegességek.