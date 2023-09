A Móri út igen komoly, milliárdos felújításával összefüggésben zárták le még március 10-én az Irányi Dániel utca Móri út felé eső végét. Ha már az utat felbontották, a közműveket is kicserélik, illetve felújítják, így itt például a szennyvízcsatornát, de az ivóvízvezetéket is cserélték az elmúlt hónapokban.

A helyszínen járva fontos és örömteli változásról számolhatunk be, hiszen kedden megkezdték a kereszteződés aszfaltozását, amiből arra lehet következtetni, hogy hamarosan elkészül ez a szakasz és így várhatóan az Irányi Dániel utca is hamarosan megszűnik zsákutca lenni. Ez sokat segíthet majd az arra autózóknak, hiszen a Mészöly Géza és Malom utca találkozása is le van zárva jelenleg, mint ahogy a Honvéd utca is zsákutca a Móri út irányában.