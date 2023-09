Szeptember 18-án folytatódik a Magyar Telekom és a KMH által gyártott Marsra magyar! című sorozat második etapja, amelynek új epizódjait is a legnagyobb videómegosztó csatornán lehet megtekinteni. Hogy végül sikeres lesz-e a Hajnal-Vasad Kft. Mars-expedíciója, az később kiderül, de aki most szeretne egy Marsbéli tájon barangolni, az a sorozat folytatásának apropóján, a telekommunikációs cégnek köszönhetően, ezen a hétvégén ingyen megteheti ezt az Európában egyedülálló gánti terepen, ahol egykor bauxitkitermelés folyt. Ezzel egyidőben megtekintheti a bauxitbányászat emlékeit is a múzeumban.

Fotó: FMH-Archív / FG

Ami a sorozatot illeti, a második évad szeptember 18-tól indul útjára, amely ezúttal is felhőtlenül kínos pillanatokat és ismert színészek sokaságát ígéri. Az állandó szereplők – Csőre Gábor, Stefanovics Angéla, Badár Sándor, Gyöngyösi Zoltán, Edvi Henrietta, Földi Csenge, Német Klára – mellett lesznek régi visszatérők és vendégszereplők is, többek között Mucsi Zoltán is feltűnik majd.