Az új képviselő a következő testületi ülésen tehet esküt és kezdheti meg a munkát Száron – jelentette be közösségi oldalán Németh Norbert polgármester. Mint azt a feol.hu is megírta, augusztus végén a szári képviselő-testület két tagja, Lantos József és Orbán Zsolt néhány napos eltéréssel adta be lemondását és fejezte be képviselő-testületi munkáját. A polgármester bejegyzésében megköszönte eddigi tevékenységüket, amelyet a község érdekében végeztek és arra is emlékeztetett, hogy Lantos József nevéhez fűződik többek között a játszótér megépítése, míg Orbán Zsolt nevéhez a műfüves focipálya létesítése.

A szári képviselő-testület a továbbiakban a polgármesteren felül öt képviselővel folytatja a munkát a jövő évben esedékes választásokig.