Mint a művház honlapján is írja, gyakorlatilag minden apró tanszer segítség lehet azoknak a gyermekeknek, akik szüleinek nehézséget okoz az iskolakezdés, éppen ezért, aki teheti támogassa őket. Ezt megtehetik tanszerek felajánlásával, illetve a papírboltban vásárolt vásárlási utalvánnyal is.

A jótékonysági akció már most sikeres, de azért még hátra van a végső hajrá!

Leadási pontok:

Gárdonyi Géza Művelődési Ház

Adypapír