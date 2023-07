Mint arról lapunkban hírt adtunk, és közösségi oldalunkon is megosztottuk, a múlt héten új elnevezés, Mercure Hotel került fel a város legrégebb óta – mintegy 150 éve – üzemelő szállodájára. A változtatást a magyarázat szerint az indokolja, hogy a Hotel Magyar Király tulajdonosa, a Balance-99 Zrt. franchise megállapodás keretében csatlakozott a világ vezető szállodaipari csoportjához, az Accorhoz. Így az annak birtokában levő középkategóriás szállodamárka, a Mercure Hotel neve került ki a több mint 200 éves fehérvári épületre.

Vajon mi akadálya lehetett annak, hogy a Mercure márkanév mellett a Hotel Magyar Király is fent maradjon az épület homlokzatán, tiszteletben tartva annak történelmi múltját? Hogy miért vetjük fel ezt a kérdést, annak is megvan az oka. Találtunk olyan névváltozatot Frankfurtban és Budapesten is, ahol a Mercure Hotel mellett meghagyták a szálloda eredeti nevét az épületen: Mercure Hotel Messe, illetve Mercure Hotel Duna.

A névváltoztatás kivitelezői Fehérváron egyébként elég gyors munkát végeztek, a Mercure Hotel által furcsán kitakart Magyar Király szállodanevet az új felirat alatt hagyták. Vajon az nem zavarta őket, hogy az épületen a Mercure Hotel mellett balról és jobbról két évszám látható: 1810 és 2010? Bizonyára sokan tudjuk, hogy az előbbi, az egykori Schmidegg-ház felépülésének évét jelöli (bár némi pontatlansággal, ugyanis a szakforrások szerint a feltehetően Pollack Mihály tervei alapján készült klasszicista stílusú építmény, mely eredetileg nem szálloda volt, 1816-1820 között épült fel), míg az utóbbi pedig a jelenlegi tulajdonos általi átépítés évét örökíti meg. Az épületben a Magyar Király Szálló történetét az 1870-es évek elejétől jegyzik, míg az első Mercure Hotelt csak 1973-ban alapították. Ezért is érezzük úgy, hogy a város, és a nagy múltú vendéglátóhely megérdemelné, ha rajta a Mercure mellett az eredeti neve is megmaradna.