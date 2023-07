Ahogy azt korábban megírtuk, a Velencei-tó „haragos” színe semmilyen hatással nincs a víz minőségére, abban fürdeni épp olyan élvezetes, mint a világosabb vízben, egyedül a hőmérséklet az, ami kinek „sportosabb”, kinek éppen megfelelő.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz fordultunk, s megkérdeztük: a víz klorofill értéke jelenleg hogy áll, s mire következtetnek a megnövekedett értékből: lesz-e várható tünete, hatása az élővilágra

az emelkedésnek?

Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója a feol.hu-nak elmondta: a Velencei-tavon kétheti rendszerességgel mérik a vízminőségi paramétereket. A június 14-én vett minták alapján a klorofill tartalom valamivel magasabb az utóbbi években mért értékeknél. A tóban azonban nem jellemző a magas klorofill koncentráció, megemelkedése jellemzően eseti jellegű.

- Az alga-összetételben az igen kis méretű, úgynevezett pikoalgák dominálnak, a problémás, vagyis potenciálisan toxikus fonalas nitrogénkötő fajok egyedszáma minimális – hangsúlyozta, hozzátette: - Az elszíneződés egyik oka feltehetően a megváltozott alga összetétel miatt következett be. A változás okait folyamatosan figyelemmel kísérjük, és az okokat próbáljuk egyértelműen meghatározni, külső szakértők bevonásával is. Ezek igen sokrétűek lehetnek, hiszen a tavalyi rekord alacsony vízállás miatt a szárazra került parti területek szerves anyag tartalmának oxidálása, a betorkolló vízfolyások kitisztítása, a dinnyési tórész szárazra kerülése és ismételt elárasztása is szerepelhetnek a kiváltó okok között. Az eddig elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján azonban egyértelműen kijelenthető, hogy a pikoalga elszaporodása és a víz elszíneződése semmilyen vízminőség romlást nem okoz.