A magyar szentszéki nagykövetség immáron fél éve szervezte azt a találkozót, melynek eredményeképp Ferenc pápa személyesen vette át június 28-án a Dinnyési Várpark megálmodójának, Alekszi Zoltánnak az ajándékát. E megtiszteltetés, igazán ritka esemény, nem jellemző ugyanis, hogy a pápa személyesen fogadja a neki szánt figyelmességeket – áll a vatikáni média közleményében.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Alekszi Zoltán, a Dinnyési Várpark és Skanzen vezetője a feol.hu-nak így fogalmazott: számára ez az esemény gyakorlatilag a hihetetlen kategória. Hiába készült évek óta arra, hogy ajándékát eljuttassa Ferenc pápának, az, hogy ez most megtörténhetett, különlegesen fontos esemény az életében. A Szentek fala – amelyről a film is készült s melynek címe is ez -, tavaly készült el, azóta fogadja a látogatókat. Egy 300 méteres, vitrinfal rejti azt a 614 szentet, melyeket az Oroszi-család fazekas szobrász alkotói készítettek. A Szentek fala Habakuk szobrával indítja a sort, aki Krisztus előtt a 7. század környékén élt. A szemlélő időrendi sorrendben haladva, egészen II. János Pál szobráig tekintheti meg az alkotásokkal teli falat. Spányi Antal megyéspüspök e szavakkal mondott áldást a megnyitón: „Zoltán elhivatott ember, mert amit itt létrehozott, csak elhivatottsággal valósulhatott meg. Különleges, érdekes és tanulságos itt a látvány, ahogy az lett a szentek panteonja is, ahol felidézhetjük a szentek alakját, formáját és életútjukat is. Ez a szemlélődés tanítást adhat, vonzhat bennünket arra, hogy a példát kövessük. Adja az Úr, hogy minél többen lássák és megsejtsék annak az életnek a szépségét, amit a szentek éltek és amelyre bennünket is hívnak.”

A 26 perces film, amely a Várparkban látható Szentek faláról készült, az építéstől a felszentelésig tartó időszakot öleli fel – elevenítette fel Alekszi Zoltán a feol.hu-nak, hangsúlyozva: sokan megszólalnak benne, és Tolcsvay Béla készítette hozzá a zenét. Kiemelte: a film címe „Szentek fala”, s úgy kezdődik: „Szeretettel Ferenc pápának”.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

– A filmen kívül a Magyar Oltár három szobrát is ajándékba szántam a Szentatyának: Szűz Mária, Szent István és Szent László szobra mellé egy levelet is mellékeltem, ezeket mind elvitték a vatikáni nagykövetség munkatársai Ferenc pápának. A földiek közül ugyanis neki, amúgy a Jóistennek mondok hálát ezekkel az ajándékokkal – tette hozzá Alekszi Zoltán, aki elárulja: 2008 óta betegségsorozat kíséri az életét. - Így a Szentek fala maga, valamint a pápának szánt figyelmesség nem más, mint hálaadás a Jóistennek, hogy megtartott idáig.

Ám sajnos éppen ez a betegeskedés volt az, ami nem tette lehetővé, hogy Alekszi Zoltán személyesen adja át az ajándékát. De mint mondja, nem is ez a lényeg, hanem egyáltalán az, hogy megkapta, személyesen átvette azt Ferenc pápa.

Közben pedig újabb sikerben volt része nemrégiben a Dinnyési Várparknak: sorozatban az 5. Guinness rekordját vehette át. Így elmondható, hogy a Dinnyési Várparkban található ma is a világ legtöbb vár replikája, másolata (vagy ahogy Alekszi Toltán szereti kihangsúlyozni: rekonstrukciója). Ez azt jelenti, hogy jelenleg 47 darabot tekinthet meg a látogató a parkban. Persze folyamatosan növekszik a szám, Zoltán ugyanis továbbra is nagy terveket sző: a székesfehérvári koronázó bazilika alapját már kiásta, de szeretné elkészíteni a dinnyési elfeledett, Árpád-kori templom mását, valamint egy szintén Árpád-korból származó fa körtemplom rekonstrukcióját.

- Ha Isten is úgy akarja – teszi hozzá.