Amint arról már lapunk hasábjain és portálunkon is hírt adtunk, év elején megkezdődött a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium épületének teljes körű felújítása. A januári munkaterület-átadás után a tornaterem épületében indultak el a munkálatok. Az átfogó felújítás során kicserélik a nyílászárókat és a homlokzati szigetelést, valamint az épület teljes belső felújítást kap: korszerűsítik a fűtést, az elektromos és a víz-, szennyvíz-hálózatot is. A tervek szerint a kivitelezés 15 hónapig, 2024 tavaszáig tart.

Legfrissebb információink szerint – melyet Székesfehérvár önkormányzata is megerősített – az intézmény átmenetileg új helyre költözik. Meg nem erősített információink szerint a Bory Jenő Általános Iskola megüresedett Tolnai utcai épületében helyezik el a diákokat és pedagógusaikat. A költözés részleteiről a Székesfehérvári Tankerületi Központtól kértünk tájékoztatást. Megkérdeztük, a költözés minden évfolyamot és minden osztály érint-e, vagy csak bizonyosakat. Kíváncsiak voltunk arra is, az intézmény teljes költözése esetén a tópartis diákok elférnek-e a Tolnai utcai épületben vagy lesznek olyan osztályok, akiket máshol helyeznek el. Rákérdeztünk továbbá, a költözés befolyásolja-e a következő tanév elkezdését és annak lebonyolítását, valamint információt kértünk arról is, várhatóan mennyi időre kell elköltöznie az iskolának. Amennyiben a tankerülettől tájékoztatást kapunk, írásunkat frissítjük.

Olvasóink tudhatják, a Bory Jenő Általános Iskola megszűnésével a Tolnai utcai épület nagy része funkció nélkül maradt. Mint az már korábban elhangzott, az önkormányzati ingatlan a jövőben lehetőséget ad arra, hogy a felújítás alatt álló oktatási intézmények elhelyezése megoldott legyen abban az esetben is, ha a nagyobb zajjal járó munkálatok miatt az oktatás nehézségekbe ütközne.