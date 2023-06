A Vörösmarty Emlékház felújítása 2019-ben kezdődött el, 2020 szeptemberében pedig átadták a felújított klasszicista kúriát a közönségnek. Ekkor Fekete Péter kulturális államtitkár így fogalmazott: „Önöknek, kápolnásnyékieknek, óriási szerencséjük van, hiszen L. Simon László munkájának köszönhetően ismét régi fényében pompázik a Halász-kastély, felépülhetett ebben a kertben a Csajághy színpad, mellyel a Velencei-tó környékének legszínvonalasabb és leglátogatottabb kulturális színterévé vált, s most birtokba vehetjük ezt az emlékházat.”

Az Emlékház azóta is folyamatosan fogadja a látogatókat, csoportok, osztályok kedvelt kulturális kirándulóhelyévé vált. A tulajdonos Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola a helyszín különleges értékeinek ismeretében kérvényt nyújtott be a történelmi emlékhelyek listáját kezelő, Harrach Péter elnökletével működő Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak – árulta el a feol.hu-nak Rodics Eszter, a Népfőiskola elnökasszonya. A beadott kérvényben arra hivatkoztak, hogy az emlékmúzeum, amely Vörösmarty Mihály családjának egykori lakóhelyén, a Nádasdy grófi család gazdatiszti házában létesült, az ország legjelentősebb Vörösmarty-emlékhelye. Vörösmarty Mihály, a Szózat szerzője ugyanis a Velencei-tó mellett, Kápolnásnyéken született 1800. december 1-jén. Egy éves kora előtt költözött családjával a mai Vörösmarty Emlékházba, ahol 1811-ig élt. Szoros kapcsolat fűzte szülőfalujához, ahová élete során többször visszatért.

Emlékhellyé azonban nem a mostani felújítás után vált, feljegyzések bizonyítják ugyanis, hogy 1900. december 1-jén, Vörösmarty Mihály születésének 100. évfordulóján országos ünnepséget rendeztek itt. A kérvényben így emlékeznek meg az akkori tiszteletadásról: „Többezres tömeg gyűlt össze a háznál, márvány emléktáblát is avattak a költő tiszteletére. A ház akkori tulajdonosai, Ott Károly pénzügyi számtanácsos és felesége, Dickmayer Vilma fogadták büszkén a vendégeket, akik a történelmi Magyarország minden szegletéből érkeztek, élükön a költő vejével, Széll Kálmán miniszterelnökkel, valamint fiával, Vörösmarty Béla igazságügyi államtitkárral. Csodálatos parkjának, különleges miliőjének köszönhetően a helyszín ma is országos jelentőségű megemlékezések méltó helyszíneként szolgálhat. Már utolsó tulajdonosa, Kresz Géza is Vörösmarty-emlékszobát rendezett be az épületben, majd Kresz Mária néprajzkutató 1948-ban a Magyar Tudományos Akadémiának ajánlotta fel az épületet, azzal a kikötéssel, hogy emlékházat hozzanak létre a költő tiszteletére, a már tulajdonukban lévő hagyatékot: fordításokat, kéziratokat, személyes tárgyakat is felhasználva. Az első tárlat 1950-ben, a jelenlegi, interaktív és a modern kor elvárásainak minden tekintetben megfelelő kiállítás - egy jelentős felújítás és parkrendezés után - 2020-ban, a Vörösmarty-emlékév keretében nyílt meg, és várja látogatóit.”

A mai Emlékház öt teremben mutatja be Vörösmarty Mihály életét, munkásságát, illetve a reformkori irodalmi életet, továbbá kamarakiállítás emlékezik meg a Kresz családról is. A parkban a költő és felesége, Csajághy Laura szobra fogadja a látogatót. Rodics Eszter hozzátette: az állandó tárlaton túl kiemelkedő szakmai műhelymunkát, múzeumpedagógiai programokat folytatnak, melyre az óvodáskortól a nyugdíjasokig mindenkit várnak. Az Emlékház részt vesz a Lázár Ervin Programban, továbbá együttműködnek a Nemzeti Művelődési Intézettel, mégpedig a Közösségépítő kultúránk című rendezvénysorozat keretén belül. Az Emlékház a Petőfi 200 emlékév alkalmából a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából megvalósuló diákutaztatási pályázat helyszíneként is szerepel, a Halász-kastéllyal és a Vörösmarty-pincével együtt. Mindemellett több száz fiatal érkezik a Vörösmarty Emlékházhoz a Kárpát-medence határon túli területeiről is az idei év során.

- Nagy büszkeség számunkra, hogy a történelmi emlékhelyek listájára került a Vörösmarty Emlékház. Az ezzel járó emlékmű felavatását ünnepélyes keretek között tesszük majd meg, de a közönség számára is számos előnnyel jár: a vonattal érkezők például ingyen utazhatnak a helyszínre, továbbá bekerül a történelmi emlékhelyeket összekötő hálózatba is.