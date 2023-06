A párizsi Liszt Ferenc Intézet, a magyar kultúra közvetítőjeként korábban Balassi Bálint nevét viselte, s bármennyire fáj a szívünk a zseniális költőért és fantasztikus személyiségért, megváltoztatták az intézmény nevét. Liszt Ferenc világhírre tett szert, ismerik őt, ezért döntöttek az intézet névváltoztatása mellett. A párizsi intézettől kapott tehát ismét meghívót Fekete Ildikó húsvét tájékán, hogy tartson bemutatót a magyar húsvéti hímes tojások történetéről, készítéséről. A francia fővárosban két helyütt, a Liszt Intézetben és a Sorbonne Egyetem magyar tanszékén mutatta (volna) be a különleges eljárást, a viasszal történő írókázást, s a pirostojás-festés technikáját a népes közönségnek. Harmadik helyszínként a strasbourgi egyetemre is meginvitálta Ildikót Szita Szilvia lektor, aki magyart tanít mindenféle nációjú diákoknak a francia városban.

Fotó: Fekete Imre

Kicsit családi kirándulás is volt ez az út, Ildikó szülei és udvarlója is elkísérték őt ez alkalommal. Repülővel utaztak, s csupán húsz kész hímes tojást vitt magukkal, noha itthon pár ezer gyönyörűség sorakozik az alcsútdobozi családi ház üveges tárlóiban. Ildikó édesapja, Fekete Imre ízléses, kecses faliszekrényeket tervezett és készíttetett a törékeny jószágoknak, amelyekből nincsen két egyforma, hiszen a kézműves munka ettől igazán különleges. Az összes népművészeti díj birtokosa Ildikó, Junior Príma díjas, s mindig hangsúlyozzuk, hogy a tojásfestés „csupán” a szenvedélye. Az ELTE-n végzett informatikus és matematikus gyermekkorától festi és kutatja a történelmi Magyarország etnikai tájegységeinek, valamint a V4 országok népi hímeseinek mintakincsét. Látványos albuma jelent meg magyarul és angolul Viasszal írt üzenet címmel. A budapesti Műcsarnokban meghívás útján idén az ő festett tojásai is helyet kaptak számos rangos népművészeti alkotó társaságában, amelyből könyvkatalógus készült.

Érdekes csavar volt a Sorbonne-on és a strasbourgi bemutatón, minthogy tűzgyújtási tilalom van érvényben az egyetem könyvtárában! Sem gyertyát, sem szabadon lobogó mécseslángot nem használhattak a viasz megolvasztására, miként a Liszt Intézetben megtették. Ott viszont alig akartak elmenni a kiszabott bemutató óra végén, annyira élvezték a résztvevők a tojásfestést. Ildikó beszél angolul és olaszul, a francia tolmács persze segítségére volt, idősek, fiatalok lelkesedtek a magyar népművészetért. A láng híján növényrátétes mintákat varázsoltak a hagymahéjjal festett kifújt tojásokra a másik helyeken. A meghívó plakáton Ildikó portréja és a legszebb gyimesi-erdélyi hímes tojás képe szerepelt - a ragyogó piros, bíbor színű és különleges mintával írókázott húsvéti tojás vonzza a tekintetet.

Fotó: Fekete Imre

Az európai tojásturné után New Yorkba hívták meg Ildikót a Réka Darida Foundation – Darida Réka Alapítvány jóvoltából, négy alkotóval együtt. A magyar hímesek a szépséges ácsolt láda-, matyó hímzés-, népi motívumokkal alkotó maiviselet-készítő és egy üvegművész társaságában szelte át az óceánt, s több helyütt mutatták be kincseinket.

Szerző: Zsohár Melinda