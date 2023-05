Péntekenként a tekéé a főszerep! 2 órája

Visszatért a teke az ingyenesen kipróbálható sportok közé – Nyitott Tornatermek program

Májusban is folytatódik az országosan is egyedülálló kezdeményezés, a Nyitott Tornatermek program, mely keretén belül a székesfehérváriak a város számos pontján több sportágat is kipróbálhatnak.

Déri Brenda Déri Brenda

A konditorna, fitnesz és teremlabdarúgás mellett májustól ismét lehetőség nyílik az ingyenes tekézésre is, amit a jelentkezők péntekenként 20 órától próbálhatnak ki a Köfém SC tekecsarnokában, összesen négy pályán. Jelentkezésre ebben az esetben is a helyszínen van lehetőség, ahogy az lenni szokott, érkezési sorrendben. A részvétel feltétele szintén a már megszokott tiszta talpú sport- vagy tornacipő, valamint a megfelelő sportöltözet és sporteszköz.





Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!