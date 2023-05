A Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetője már korábban bejelentette, hogy az idei évben sem lesz pontytilalom a Velencei-tavon, amely ellenkező esetben egyébként már három napja életbe lépett volna. Ugyanakkor érvényben maradt a harcsa fajlagos tilalmi időszaka, ezért június 15-ig a kifogott példányokat nem szabad megtartani, hanem minden esetben vissza kell engedni a tóba – amelynek vízszintje pénteken reggel, az elmúlt napokban esett csapadék ellenére még mindig csak 106 centiméter volt az agárdi mérőeszköznél.

Hasonló a helyzet a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége által kezelt horgászvizek esetében is, hiszen minap a szervezet pontytilalom feloldására benyújtott kérelmét is elfogadta a halászati felügyelő azzal, hogy a folyóvizeken a tilalom továbbra is érvényben marad. Mint ahogyan természetesen mindettől függetlenül a horgászrendben előírt kereteken belüli, méret- és darabszám korlátozás betartásával szabad csak horgászni, és pontyot megtartani. A HOFESZ-nél is elkezdődött a harcsa tilalmi ideje, azaz június 15-ig tilos a fajhoz tartozó példányokat kifogni, megtartani.

A ponty továbbra is a legnépszerűbb magyar horgászhal, de a hazai gasztronómiában is a legjelentősebbnek számít

Fotó: HOFESZ

A HOFESZ jelenleg ezeket a Fejér vármegyei horgászvizeket kezeli: Fehérvárcsurgói-víztározó, Székesfehérváron a Palotavárosi-tavak, a Pátkai-víztározó, a Sárszentmihályi-víztározó, a Gaja-patak, a Duna Fejér vármegyei tekintélyes szakasza, a Nádor-csatorna, a Sárvíz-Malomcsatorna, a vármegyeszékhely és Sárkeresztes között lévő Hajnal-tó és Tass bizonyos vízterületei.

A HOFESZ vezetői mindezeken túl felhívták a figyelmet arra, hogy a Fehérvárcsurgói-víztározónál, a település felőli oldalon, a zsilip melletti, úgynevezett kiöntést – az ívás idejére – halvédelmi okokból június 15-ig lezárták, a táblával megjelölt szakaszon a horgászat bűncselekménynek minősül.