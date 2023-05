Az ünnepélyes átadón Szentes-Mabda Katalin polgármester elmondta, regnálása óta ez az leső nagy volumenű járdafelújítás a településen. S nem titok, hogy a pályázat beadásakor többek között az újonnan felépült iskola miatt döntött úgy az önkormányzat, hogy az épület előtt húzódó szakasz legyen a következő a fejlesztések sorában.

Ugyanekkor Tessely Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt, Pannónia Szívében 30 település jogosult a Magyar Falu Programba pályázatot benyújtani. Ez idáig 456 sikeres pályázattal közel 8 milliárd forint támogatás érkezett a térségbe. Az elmúlt években Ráckeresztúr önkormányzata 11 sikeres pályázatot nyújtott be, melyeknek köszönhetően összesen mintegy 100 millió forint anyagi forrás érkezett a településre.

S ha már a fejlesztéseknél tartunk: ahogy arról már többször beszámoltunk a település iskolásai ez idáig két épületben, a Hősök terén és a Szent János téren tanultak. Előbbiben az alsósok, utóbbiban a felsősök. Ez az időszak azonban lezárulni látszik, ugyanis immáron kijelenthetjük: elkészült a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola új épülete.

A beruházás egy egyedi kormánydöntésnek köszönhetően végül 680 millió forintból valósulhatott meg. Az új épületben helyet kapott többek között tizenhat tanterem, szaktantermek, közösségi tér és egy ebédlő is. Hogy utóbbi miért jelentős? A falu polgármesterétől megtudtuk, a település életében hatalmas előrelépésnek számít az, hogy az iskola falain belül immáron egy ebédlő is található, ugyanis ilyen még errefelé sosem volt. A gyerekek – még az előző generáció is – ez idáig konténer épületekben étkezett.

Az intézmény udvarát érintően már csak tereprendezési, környezetszépítési és kisebb fejlesztési munkálatok vannak hátra. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója, Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna megerősítette, az intézmény hivatalos átadója szeptember 1-jén lesz, így már bizton állíthatjuk: a következő tanévben az új épületben szívhatják magukba a tudást Ráckeresztúr diákjai.