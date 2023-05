Ahogy azt olvasóink is láthatták, kiterjesztette a Velence Korzó területén a kerítést az üzemeltető Gomi Kft. A kerítésépítés ellen ezúttal is szót emelt a velencei önkormányzat, és birtokvédelmi eljárást indított az ügyben. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Polgárdi jegyzőjét jelölte ki az ügy lefolytatására, melynek határozata május 8-án meg is érkezett. Ezt a határozatot küldte el szerkesztőségünknek is a korzó üzemeltetője. Ebben az áll, hogy az önkormányzat kérte, hogy az épült kerítést bontsák le, és állítsák vissza az eredeti állapotot.

Az ügy lefolytatása során lehetőséget kapott mindkét fél bizonyítékok, szerződések bemutatására, így tett a velencei önkormányzat, valamint Berényi Csaba, az üzemeltető is. A Gomi Kft. – derül ki a határozatból - a birtokvédelmi kérelmet vitatta, tekintve, hogy a kerítés semmilyen módon nem zavarhatja a tulajdonost – azaz az önkormányzatot - a birtoklásában,„…hiszen a birtokláshoz jelenleg semmilyen joga nincsen, a 2009. június 10. napján kelt Üzemeltetési Szerződésben, pontosabban annak 12. pontjában, minden birtokláshoz kapcsolódó jogát átruházta a GOMI KFT-re.”

Jelenleg körülbelül 1 hektárnyi terület van elkerítve, ám a kerítés most is nyitva van, így a vízhez le lehet jutni. Ám ha zárva lenne, akkor is elérhető a víz – áll az üzemeltető magyarázatában -, mert hagytak ki részt a szabadstrandnak. Ahogy a jegyzőnek fogalmaztak, a füves rész ingyenes lesz, a homokos rész pedig fizetős strandként működik majd. A kerítés nélkül – véli az üzemeltető – nem tudnának rendezvényeket tartani, strandot üzemeltetni, megóvni a területen belüli eszközöket, területet.

A jegyző pedig a benyújtott szerződések, bizonyítékok alapján úgy döntött, a kérelem nem elég megalapozott, ezért elutasítja azt.