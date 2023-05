Sokakban felmerült a kérdés az elmúlt napokban, miért nem irtja a katasztrófavédelem az árvaszúnyogokat, lehet-e „szellőztetni” a gyereket a kertben, vagy hogy már megint mit keres a természet a szabadban a Velencei-tó környékén (pedig többször is foglalkoztunk már a témával, itt és itt is). S ha már ünnepelni nem is akarjuk ezeket az egyébként ártalmatlan, vérszívásra nem vetemedő fajokat, azért ne is kívánjuk őket a pokol bugyrába!

Először néhány ok, hogy miért ne:

1. Nem lesznek itt egész nyáron, időről-időre előbukkannak ugyan, de csökkenni fog a számuk

2. Megjelenésük azt jelzi, hogy „működik” a természet

3. Nem csípnek, és azért ez is már valami

4. Lárváik a vizes élőhelyeken kelnek ki, abból kiszabadulva, viszik magukkal a szerves anyagokat, tisztítják a vizet

5. Remek táplálék a vízi élőlényeknek, kétéltűeknek, madaraknak, denevéreknek egyaránt

6. Gyakorolhatjuk a természet iránti elköteleződésünket

7. A rovarfóbiások számára kiváló terep egy séta most a Velencei-tónál félelmeik leküzdésére – anélkül, hogy (az esetleges pszichés traumán kívül) bármilyen fizikai behatás érné őket

S akkor íme néhány tipp az árvaszúnyog invázió idejére (melyet kéretik humorral fogadni):

1. Sokan sétálnak az árvaszúnyog invázió ellenére is a tóparton, de az esetek többségében csukott szájjal teszik ezt – javasoljuk az eljárást mindenkinek!

2. A Covid járvány idején elterjedt kreatív maszkok óta már nem sok mindenen lepődik meg az ember az utcán – így, aki plusz fehérjeforrás nélkül szeretne sétálni a tónál, vegyen fel egy szúnyoghálós sapkát. Pár ezer forintért bármelyik kütyüwebáruházban beszerezhető.

3. A szégyenlősebbek most elővehetik kedvenc legyezőjüket, és hadonászhatnak vele kedvükre séta közben.

4. Otthon, a saját kertben tartsanak sok-sok fecskét, békát, amelyek segíteni fognak az állomány csökkentésében.

5. A gyerekek továbbra is kiengedhetők a szabadba, semmilyen káros hatás nem éri őket az árvaszúnyogok jelenlététől. Maximum a stresszes szülők hangulata ragadhat át rájuk.

6. A legújabb kutatások szerint az árvaszúnyogok nem csak lárva korukban táplálkoznak, hanem kifejlett állapotukban is – cukros, virágporos táplálékot keresnek. Na most az nem tisztázott, hogy ha cukros vizet teszünk ki nekik, akkor az odavonzza őket és akkor máshol kevesebben lesznek, vagy épp hogy többen lesznek – például a kertben is -, mert tápláljuk őket. De tartok tőle, az utóbbi. Éppen ezért kerüljük a kertben a cukros levek – szörpök, üdítők - kint felejtését, ellenben miattuk azért ne taroljuk le a szép virágágyásokat!

7. A szúnyoghálós baldachinokkal egy-egy kisebb terület szépen elkeríthető előlük a kertben, de az anyag állapotáért később nem vállalunk felelősséget!

8. Az ablakokra, ajtókra szúnyoghálót érdemes tenni, és rendkívül gyorsan becsukni az ajtót érkezéskor, távozáskor.

9. A rovarok, bogarak csapdába ejtésére alkalmas ragasztócsíkok alkalmazását maximum beltérben ajánljuk, mert kint sajnos a rovarevő madárkák is beleragadhatnak és elpusztulhatnak.

10. Érdemes szervezni egy árvaszúnyog fesztivált, ez még úgysem jutott eszébe senkinek. Az alábbi programelemeket javasoljuk: szabadtéri tánc a rovarokkal, előadás az alternatív fehérjeforrások humán étkezésbe történő beépítéséről, illetve percalapú szúnyogszámolás olimpia.