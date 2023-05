A zárt lépcsőházi ajtók és a kaputelefonos lehetőségek sem jelentenek akadályt manapság azoknak, akik be akarnak jutni a lépcsőházakba. Székesfehérváron a Tóvárosi lakónegyedben járt a lakók szerint csaló – de mindenképpen olyan személy, aki erőszakosan be akart jutni a lakásokba. Többen is jelezték: valahogyan bejutva a lépcsőházba, bekopogtattak a lakások ajtaján –, s nyílászáró szigetelésre adtak ajánlatot, sőt, előleget kértek a majdani munkáért cserébe. Volt, aki elküldte az illetőt, más pedig utánanézett a történetnek, s kiderült, nem létező cég nevében adott ajánlatot a férfi.

A lakók szerint erőszakosan be akart menni a lakásokba a férfi, mondván, felmérné az ablakok állapotát. A jóhiszemű, nyugdíjas lakókat éppen ezért készítsük fel, hogy semmilyen módon ne engedjék be sem a lépcsőházba, sem pedig a lakásukba azt, akit nem ők maguk hívtak meg. Ha pedig úgy érezzük, gyanús személy kéredzkedik be otthonunkba, hívjuk azonnal a rendőrséget!