Április 15-én, szombaton reggel az enyingi szőlősgazdák együttes erővel terítik és egyengetik a Közép útra érkező kavicsot.

Fodor István, az enyingi Öreghegyi Borbarát Klub elnöke szerint, ez már évek óta a tavaszi munkálatok része az öreghegyi borosgazdák számára.

Egy-két évvel korábban az út javítására nagyobb mennyiségű – 75 tonna – kavics került elegyengetésre, de az út kátyúsodása folyamatos harc a pincetulajdonosok számára, így minden évben a közlekedésre alkalmassá kell tenni az út felületét.

Az útjavítás mellett a szeméttől is megszabadítják a környéket, még a közelgő borversenyt megelőzve. A tavaszi takarítás szintén hagyományos elfoglaltsága a szőlő tulajdonosoknak és egyben közös érdekük is, hogy a pincékhez és a szőlőkhöz vezető út ne csak járható, de tiszta is legyen. Az enyingi szőlősgazdák számára ez már ugyanúgy hozzátartozik az év eleji munkákhoz, mint a metszés. Idén ugyan kissé későn kerül sor az út renoválására és a szemétszedésre, mivel az idő sem nagyon kedvezett a lelkes útjavító brigád számára. Bár ahogy az időjárás mutatkozik, a holnapi jól megérdemelt bográcsgulyásba nem kell vizet tölteni, mert arról Szent Péter maga gondoskodik majd.