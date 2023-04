Az okos tantermekben alkalmazott módszerek és eszközök a tanítványok digitális kompetenciájának fejlődését és a közismereti tananyagok elsajátítását egyaránt segítik. A termet modern bútorokkal, interaktív táblával, tabletekkel, laptopokkal, 3D nyomtatóval, Lego robotokkal és más, programozható eszközökkel szerelték fel, az átalakítást fenntartói és magánjellegű támogatásból valósították meg. A speciális módszerek napi alkalmazását és az eszközhasználatot tavaly október óta hat pedagógus sajátította el, köztük van alsós tanító, humán és természettudományos tantárgyat tanító tanár és informatikatanár is. A pedagógusok belső képzések segítségével átadják tudásukat tanártársaiknak is.



Mészáros Attila alpolgármester a köszöntőjében kiemelte: az oktatás fejlődésének egyik záloga, hogy minél hatékonyabban fejlesszük a fiatalok digitális tudását. Ma már a frontális oktatás mellett olyan tantermet is ki tudunk alakítani, ahol a csoportmunka és a kreatív gondolkodás a lényeg. Erre kiváló lehetőséget nyújt az okos tanterem Székesfehérvár legnagyobb általános iskolájában. A fiatalokban fejlődnek és megerősödnek azok a készségek, melyekre a mai iparban abszolút szükség van.



Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója arról beszélt: számos munkaterületen jellemző, hogy az új kollégák kiválasztásánál az egyéni tudás mellett döntően figyelembe veszik a csapatmunkára való készséget, a beilleszkedést. Az okos tantermek nem informatikatermek, nem a számítástechnika tanítása a cél. Az itt alkalmazott speciális módszer arra tanítja a fiatalokat, hogy nincsenek egyedül egy problémával, a megoldást azonban nem készen kapják a tanároktól, hanem sokkal inkább a hatékony csapatjáték a célravezető.



Laufer Tamás, az Alba Innovár Digitális Élményközpont vezetője szerint fontos célkitűzés, hogy minél több okos tanterem legyen, és minél több olyan tanár, aki hatékonyan tudja használni a speciális módszert. A mai gyerekeket rengetek inger éri, ezért szükséges őket hatékonyan lefoglalni olyan eszközökkel, melyekkel ők a mindennapjaikban egyébként is találkoznak. A diákok csak akkor tudnak többet és jobban tanulni, ha azt élvezik is.



Schnee Zoltánné, az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki minden közreműködőnek – intézménynek, szülőknek és kollégáknak – akik munkájukkal segítették az okos terem létrehozását. Mint mondta, a gyerekek rendkívül szívesen alkalmazzák az új eszközöket. A módszer támogatja a változatos, színvonalas, hatékony és tartalmas oktatást.