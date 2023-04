Már több százan keresik a képen látható, eltévedt papagáj gazdáját. Maroshegy városrészben, a Harmatosvölgy lakóparkban véletlenül, vagy a felfedező körútja végeztével más nappalijába repült be, a bejelentett lakóhelyén pedig bizonyára már nagyon keresik. Az ideiglenes megtaláló, László, most a közösségi oldalt hívta segítségül, ahonnan a legviccesebb kommentet mindenképp be kell itt idéznünk: "csak kérdezzétek meg, ki a gazdája!" Probléma megoldva! Úgy tudjuk, a papagáj makacs, s nem árulta el.

Hamar megkedvelték a barátságos látogatót

Fotó: Olvasó

A feol.hu érdeklődésére viszont az új "lakótárs" elmondta: - A gazdi eddig nem jelentkezett. Egy barátunkhoz került, de ha jelentkezne a gazdája, visszahozzák. A kismadár nagyon barátságos, kedves volt, hamar megkedveltük.

Így hát önöket is arra kérjük, aki tudja ki a díszes tollas igazi családtagja, ki égre földre keresi már a felfedezőt, írja meg kommentben a közösségi oldalunkon!