– Az emlékezés része a mai napnak is, de ez önmagában nem elég, csak akkor épít minket, ha jól emlékezünk – hangsúlyozta a politikus. – Úgy emlékezünk jól, ha tanulunk a múltból, a múlt eseményeiből és hibáiból, de dicsőségéből is, beépítjük önmagunkba, a magunk életébe, miközben a jövőt építjük. Most egy új Magyar Honvédséget építünk a 175. évfordulón. A szomszédunkban zajló háború csak megerősíti azt a meggyőződésünket, hogy amikor az országot, a hazát meg kell védeni, természetesen számítunk és számíthatunk arra a szövetségre, amelynek tagjai vagyunk. De elsősorban és főként magunkra kell számítanunk, magunkra és az erős Magyar Honvédség katonáira. Ha feltesszük magunknak a kérdést, mitől erős egy hadsereg, elsősorban a pénz jut az eszünkbe. Ismerjük a mondást: mi kell a háborúhoz? Pénz, pénz és pénz. A háború és a rosszul eldöntött szankciók okozta gazdasági nehézség ellenére az erős Magyar Honvédség építése erős költségvetési lábakon áll.

A 10. Történelmi Emlékfutás résztvevői az ünnepélyes tavaszköszöntő évadnyitón

Fotós: Tihanyi Tamás

A miniszterhelyettes kiemelte: ebben az esztendőben elérjük a NATO által elvárt „bűvös” 2 százalékot, azaz a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium költségvetése ebben az évben el fogja érni a GDP 2 százalékát.

– Ezt egy évvel korábban teljesítjük, mint ahogyan azt eredetileg vállaltuk – tette hozzá az államtitkár. – Mitől erős még egy hadsereg? Természetesen az eszközei is erőssé teszik. Azok a haditechnikai eszközök, amelyeket a Magyar Honvédség már beszerzett, és amelyek beszerzés alatt állnak. A vas pénzért megszerezhető és kapható, és mi büszkék vagyunk arra, hogy nem csak vásárolunk, hanem építünk is. Azok az eszközök, amelyeket a honvédség már használ, és amelyeket rövidesen használni fog, részben itt Magyarországon, magyar emberek keze munkája által készülnek. Mitől erős még egy hadsereg? Eger várának ostroma óta tudjuk, hogy a vár ereje nem csak a kövekben, hanem a védők lelkének erejében van. Akkor lesz tehát erős a Magyar Honvédség, ha erős, harcedzett, jól kiképzett, hazájukat szerető magyar fiatalok lesznek a katonáink. Ezért fontos a mai nap, a mai emlékezés, mert nem csak az a feladatunk, hogy az elmúlt 175 évre, vagy az elmúlt ezer év vitézségére gondoljunk, de tegyük ezt úgy, hogy minél több magyar fiatal érezze: neki dolga és feladata van! Dolga és feladata hazáját megvédeni, ha kell, akár hivatásos, akár szerződéses katonaként.

Méltatva a negyvennyolcasok tetteit Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is beszédet mondott az eseményen

Fotós: Tihanyi Tamás

Beszéde végén Vargha Tamás külön – a honvédelmi miniszter üzenetét tolmácsolva – megköszönte Görög István ügyvezetőnek a katonai emlékpark élén végzett munkáját. A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely szombaton 14. alkalommal nyitotta meg kapuit, de ez a tavaszköszöntő rendezvény idén csak jelképes volt, hiszen a doni áttörés 80. évfordulójának eseményei már az év első heteiben is programokkal töltötték meg a létesítményt. A megnyitón Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is szólt, őt mások mellett meghallgatta Farkas Bertalan űrhajós, Simon László főispán, Pálffy Károly, a vármegye közgyűlésének alelnöke, Sándor Zsolt altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese, Késmárki Zsolt, a Nemzeti Örökség Intézetének igazgatója is.