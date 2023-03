A verseny döntősei a múlt héten a fővárosban, a Magyar Cukrász Ipartestület székházában mutatták be alkotásaikat. Ahogy arról az Egy Csepp Figyelem Alapítvány honlapján beszámolt, a tíz döntőbe került sütemény közül Raffer Gabriella alkotása bizonyult a legjobbnak. A zsűri a győztest ugyanazon szempontrendszer alapján választotta ki, mint a profi cukrászok esetében a Magyarország Cukormentes Tortája versenyen. A döntésnél a harmonikus ízvilág mellett a torta kivitelezését is értékelték, de a versenyművek energiatartalma és szénhidrát értéke is fontos volt. A győztes édesség nem tartalmaz fehér lisztet és hozzáadott cukrot, kedvező szénhidrát- és kalória értékeinek köszönhetően a cukorbetegek étrendjébe is beilleszthető.

A versenyen egyébként a legnépszerűbb alapanyagok között idén a narancs, a kókusz, a mandula, a dió, a gesztenye, a túró és a bogyós gyümölcsök szerepeltek, de a feltűntek olyan különleges alkotóelemek is, mint a kecskesajt, a yuzu, a cukkini, az édesgyökér vagy az orda.

Raffer Gabriellával nemsokára bővebb interjút is olvashatnak a feol.hu-n.