A civil szervezetek szerepe és lehetőségei Magyarországon címmel szervezett előadást Székesfehérváron, a Hiemer-házban a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága. A programra a Kodolányi János Egyetem hallgatóinak a felsőoktatási intézmény Tematikus Hét programjainak keretein belül kerülhetett sor. Az előadáson Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Turi László, az Élet Mentőcsoport elnök-parancsnoka és társa, Smile mentőtacskó, valamint Kecskés Péter, a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetője vett részt.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

- A legtöbb országban az önkéntesség, a civil mozgalomban való részvétel természetes a munkavállaláshoz, ezt szeretnénk meghonosítani itthon is. Az őszi félévben a Kodolányi János Egyetem éppen ezért tervez is egy szabadon választható előadást, amelyet a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával fogunk lebonyolítani – mondta el Kovács László, a Kodolányi oktatási rektorhelyettese. Ennek a szemináriumnak a bevezető előadására került sor hétfőn. Szalay-Bobrovniczky Vince hozzátette:

- Közel 60 ezer civil szervezet van ma Magyarországon, melyeknek jelentős szerepük van. Mi, mint a Civil Ügyekért Felelős Államtitkárság, számos lehetőséget nyújtunk számukra, illetve, amiről a mostani esemény szól, a fiatalok számára is. Erről szól a szeminárium, amely majd az egyetemen folytatódik. A cél, hogy a fiatalok számára minél vonzóbbá tudjuk tenni a lehetőséget, hogy a civil életben helyezkedjenek el, vegyenek részt. A projekt már működik három egyetemen – Miskolcon, Gödöllőn és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen -, s most kapcsolódik be a Kodolányi is.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A fiatalokat és a civileket Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a konferencián: - Szeretnénk elérni, hogy a fiatalok, a szabadidejük terhére, civil közösségi, önkéntes munkát vállaljanak, amit szerencsére tesznek is Székesfehérváron – fogalmazott a polgármester, s visszautalt a hétvégi rendezvényre, ahol Országos Diákönkormányzat képviselői végeztek komoly, felelős civil munkát. – Kifejezetten székesfehérvári tapasztalat, hogy nagyon sok olyan civil közösség működik már évtizedek óta, amelyek nagyon fontosak a város életében, viszont sok helyen stafétaátadásra lenne szükség. Magyarul arra, hogy legyenek olyan fiatalok, akik átveszik a stafétát egy-egy szervezet irányításában, koordinálásában.