A Petőfi Sándor Művelődési Ház az elmúlt év őszén pályázatot nyújtott be a Hungarikum Bizottsághoz, településtörténeti kiadvány támogatásához. Ez jelentős esemény a falu életében, mivel 2026-ban ünnepli majd Lepsény a 800. születésnapját, pontosabban a település első írásos említésének 800. évfordulóját. Az elnyert pályázat 600 darab könyv gyártására elegendő fedezetet nyújt.

Az Értéktár Bizottság 2015-től rengeteg információt, adatot, képet, tárgyi eszközöket gyűjtött, ami a kiadvány elkészítéséhez nagy segítséget nyújtott. Az elmúlt hónapokban pedig a nyomdába kerüléshez folytak a munkálatok és előreláthatólag 2023 tavaszán el is készül a nyomtatvány. A könyv tartalmilag két nagy részre oszlik. Egyrészt egy általános történelmi részt foglal magába, másrészt Lepsény értékeit mutatja be. A tervek szerint minden évben a ballagó diákok kapnak majd egy-egy példányt útravalóul és természetesen a település megválasztott díszpolgárai is, az elismeréseik mellé.

Az ülés másik fő témája egy hajdanán köttetett megállapodás volt, az óvodai parkoló használatának ügyében. 2010 után, amikor az óvodát bővítették már előírás volt, hogy adott számú parkolót kell biztosítania az önkormányzatnak az intézményhez. Az akkori falu vezetése ezt úgy oldotta meg, hogy megállapodást kötött a református egyházzal. A megállapodás szerint az egyház engedélyez a saját területén 12 jármű számára parkolást. Cserébe az önkormányzat rendben tartja református temető meghatározott részeit, a templom, a parókia, és a kúria előtti területet.

A meghatározott területek karbantartása meglehetősen nagy terhet ró az önkormányzatra, viszont az óvodába igyekvő szülők parkolásának a megoldása is szempont, erre keresik a jövőben a lehetőséget. Mindemellett megnövekedett az igény a parkoló méretének megnövelésére is.

Ez nem könnyű feladat az önkormányzat részéről, mivel az óvodát körülvevő terület nem önkormányzati tulajdon. Ezzel kapcsolatban sok kérdés felmerült, akadtak ötletek is, de vagy nagy anyagi teherrel jár az önkormányzat részéről a megvalósításuk, vagy a másik partner kompromisszumkészségén múlik.

A kérdés egyelőre nyitva maradt.

Végül a képviselő testület döntött a 2023-ban megrendezésre kerülő falunapról is, amit idén egy naposra terveznek, de tartalmasabb programokkal a korábbiaknál.