Hasonlóan járt az a fehérvári férfi is, aki a közösségi médiában számolt be egy nemrég történt vásárlói élményéről. E szerint elment az egyik fehérvári boltba, hogy visszaválthassa üvegpalackjait, amiket beváltva kapott egy 254 forintot érő kupont. Majd vásárolt egy terméket és fizetésnél szerette volna felhasználni a beváltott palackokért kapott kupont, de nem tudta, ugyanis az önkiszolgáló pénztárban nem volt kuponbeváltási lehetőség, a másik kasszában pedig nem volt eladó. A férfi jelezve problémáját, állítása szerint válaszul a következőt kapta: „Jöjjön vissza holnap, mert most nincs a kasszában senki”. Majd szó szót követett, de végül elérte, hogy hívjanak oda egy eladót, akinél tudott fizetni.

Az esetet ezután megosztotta az egyik internetes csoportban, de talán arra nem számított, hogy a hozzászólások több százra növekednek és némelyik kommentelőből olyan indulatokat váltanak ki a bejegyzésében foglaltak, hogy nyomdafestéket nem tűrő stílusban fejezte ki gondolatait. Emellett azonban sokan voltak olyanok is, akik hasonlóan panaszkodtak a boltra és az ott dolgozókra, míg mások épp az ellenkezőjét tapasztalták és elégedettek voltak a szolgáltatásokkal.

Természetesen megkerestük az érintett üzletet, hogy feltegyünk nekik néhány kérdést az esettel kapcsolatban. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy előfordulhat-e, hogy valóban csak az önkiszolgáló kasszánál tudnak fizetni a betérő vásárlók.

"Előfordulhat, hogy a hagyományos kasszában nem ül pénztáros, azonban vásárlói kérésre azonnal be tud ülni kasszás kolléga. Erre az esetre mindig fenntartunk legalább két hagyományos kasszát, és ezt a vásárlók felé is kommunikáljuk. Az önkiszolgáló kasszáknál egy fő segítő kolléga pedig mindig jelen van, valamint szükség esetén ő hív további kasszás kollégát, aki be tud ülni a hagyományos kasszába" - írták levelükben.

Illetve a hozzászólók között sokakban felmerült még, hogy eladóhiány lehetett az oka annak, hogy akkor éppen nem ült senki a hagyományos kasszában. Ám a kereskedelmi egység válaszában ezt is megcáfolta, elmondták, hogy jelenleg nincs betöltendő pozíciójuk az említett boltban.