Válaszából kiderült, hogy nem, hiszen biztonsági "réseket" is belekalkulálnak a szakemberek, így tehát az is plusz időfaktor, míg a keresztirányú forgalom elindul. Azt is elmondta, nem érkezett hozzájuk lakossági bejelentés, ahol ilyen "gyors" zöldekre lenne panasz.

Ebben a cikkben említettük a Palotai út és Halász utca kereszteződését is, ahol sokak tapasztalata, hogy rendkívül rövid ideig mutat ezen a helyen szabad jelzést a lámpa. Legalábbis olvasóink egy másik cikkünk alatt így véleményezték ezt a lámpás gyalogos-átkelőt. Mivel ez a konkrét lámpa a fehérvári önkormányzat kezelésében van, hozzájuk fordultunk kérdéseinkkel.

A közlekedési iroda válasza szerint, a KRESZ azt mondja, hogy zöld jelzésben kell elindulni, azaz megkezdeni az átkelést. Akkor garantáltan át fog érni mindenki. Az előfordulhat, hogy átérkezéskor már piros a jelzés, mert a gyalogos jelző úgynevezett áthívó jelző, azaz végig látjuk a jelzőlámpát. Nem úgy, mint a gépkocsinál, mert ott a pozícióvonalat átlépve már nem látjuk, milyen a jelző színe, amikor elhagyjuk a csomópontot. Ahogy válaszukban írták, a zöld jelzés egy időintervallum, azaz mondjuk 0 másodperctől 10 másodpercig tart. A forgalmi rendet beállító szakemberek nem azt vizsgálják, hogy mikor kell fellépnie a gyalogosnak a szemben lévő járdára, hanem azt, hogy a zöld jelzést kapott gyalogosirányt sorrendben követő gépjárműiránynak mikor adhatnak zöld jelzést, hogy az ott induló járművek ne találkozzanak a gyalogossal.

Egy biztos, és ez a válaszból is kiderül: a jelzőlámpás kereszteződésekben a közlekedés megtervezése komoly mérnöki feladat, melynek során a szakemberek a gyalogosokra és a gépjárművel közlekedőkre is odafigyelve határozzák meg a periódusidőket. Ezt így számítják: "A jogszabály szerint a gyalogos sebességét 1,5 m/s, a kerékpárt 5 m/s, a gépjárművet (mintha repülőrajttal indulna, azaz 50 km/h sebességgel) 14 m/s sebességgel kell számolni. Ezért van az, hogy minden fázis között eltelik egy olyan időszak, amikor az adott kereszteződésben minden jelzőlámpa piros színt mutat. Ez az úgynevezett közbenső idő, ami a hasznos zöld időkből sokat elvesz. Például egy nagy területű csomópontban lehet, hogy egy 90 másodperces periódusidőből a tiszta piros jelzések hossza 30 másodperc is lehet."

Végül azt is kérdeztük az irodától, ha konkrét panaszunk van egy lámpás átkelőhely kapcsán, már ami a zöld hosszát illeti, hova fordulhatunk és ilyen esetben felülvizsgálják-e a számításokat? - Lakossági jelzéseket a Közlekedési Irodára lehet eljuttatni. Amikor jeleznek egy problémát, minden bejelentésnél megnézik a szakemberek, hogy nincs-e korán indítva a gépjármű. Ha ezen késleltetnek, az viszont a gépkocsik zöld-idejének rovására lehetséges. Ilyen jelzést kaptak a kollégák a Széchenyi úti református templomnál lévő jelzőlámpát érintően néhány éve, ott kettő másodperccel később is indítják azóta az autókat, így a gyalogosok megnyugtatóan átérnek, ha még zöld jelzésnél lépnek le a járdára - fogalmaztak.