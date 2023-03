Állítja, a legbiztonságosabb helyet és időpontot választotta az autója kipróbálásra az az audis, akiről az elmúlt napokban többször is írtunk. Mint mondja, szó nem volt eszeveszett száguldozásról, mindössze 30 kilométerperórával kanyarodott a Horog utcai mini körforgalomban. Szerinte egyébként a rendőrök is korrekten jártak el, a bírságot már befizette.

Lehet, hogy a korábbi cikkünkben az „eszeveszett száguldás” kissé túlzó megfogalmazás volt, ezért elnézést kérünk Sándortól, az Audi tulajdonosától, aki maga kereste meg a feolt, hogy elmondja az éjszakai autókázás történetét az ő szemszögéből. Kezdjük tehát a legelején!

- Az egyik hajnalban azon gondolkodtam, megnézem mit tud a kis kocsim, amit egyébként önerőből vásároltam, ez egy Audi TT 3.2 V6. Több helyet is megnéztem, hol lenne a legalkalmasabb, illetve a legbiztonságosabb, így jött a Horog utca, mivel ez volt a lehetséges forgalomtól a legtávolabb eső, illetve gyalogost sem láttunk a közelben sem. Úgy gondoltam, hogy ez a legbiztonságosabb helyszín – mondta az előzményekkel kapcsolatban Sándor. Aki, mivel napközben is használja az autót és több tízezer kilométert vezetett már, biztos volt abban, hogy uralni tudja az autót, nem lesz baleset, ezért mert kicsit játszani a kormányzással, illetve tesztelte, hogy egy esetleges kézifékes meg fordulásra miként reagál az autó.

Forrás: olvasó

Amikor elkezdte a tesztet, valószínűleg olyan 5-10 perc után már hívhatták is a környék lakói a rendőröket. Maga a sofőr is érezte már, hogy a hangoskodás sok lesz a lakóknak, ezért éppen Szárazrét felé indultak, amikor szembejöttek velük a rendőrök: két rendőrautó, hat emberrel.

- A rendőrök nagyon korrektek voltak és megbeszéltük, hogy igazából tényleg az volt itt a legnagyobb probléma, hogy az emberek nem tudtak pihenni, hiszen a helyszín választásra annyit mondtak: legalább nem nappal a belvárosban tettem mindezt.

Kérdésünkre, hogy megbánta-e az autó tesztelését a közforgalom számára fenntartott területen, a kocsi vezetője úgy fogalmazott: - Igen, azt meg, hogy az embereket felébresztettem, és megzavartam a pihenésben. Ha nem lakott volna senki a környéken, akkor semmi probléma nem lett volna belőle, mert jól belátható volt az egész terület. Összességében viszont nem igaz, hogy „eszeveszett száguldásról” volt szó, ugyanis a körforgalom átmérője kb 6 méter, így ha 30 kilométerperóránál többel mentem volna körbe, akkor ezt az ívet esélytelen lett volna tartanom!

- A rendőrök is sokáig gondolkodtak, hogy igazából mi ellen is vétettem, mert maga az hogy „drifteltem”, amit inkább neveznék próbálkozásnak, nem sért törvényt, így végül a nem megfelelő sáv tartásért kaptam egy szerintem korrekt büntetést, amit természetesen azóta ki is fizettem.

A fehérvári eset egyébként azt a kérdést is felveti, hogy érdemes lenne valahol egy olyan, forgalomtól elzárt területet kialakítani, ahol az autósok kipróbálhatják, mit tud a kocsijuk:

- Sajnos Magyarországon nincs akkora keletje az autómániának, mint például Japánban, itthon is vannak nagyobb találkozók , akár Győrben, Kecskeméten de az esetek többségében oda is kihívják a rendőröket, miközben senkinek nem árt senkinek – fogalmazta meg véleményét Sándor, aki szerint sokan nem értik meg, hogy az ember nem azért vesz egy sportkocsit, hogy menőzzön vele, hanem azért, mert imádja a témát és szereti élvezni az erejét, szépségét, hangját.

Az Audin egyébként minden maximálisan legális és a módosítások is bele vannak írva a forgalmiba. A sofőr annyit mondott még, hogy természetesen a jövőben kerülni fogja az ilyen éjszakai „teszteléseket”, s így talán a lakók sem haragszanak meg rá.