"Sokan panaszkodnak, hogy egymás után szűnnek meg a játszóterek. A Horog utcában kettő is épült a kis nemiszerv kompenzálására" - írta szarkasztikusan a Szeretem Székesfehérvárt csoport egyik tagja ahhoz a videóhoz, amit hétfő reggel osztott meg a közösségi oldalon. A video itt nézhető meg, s rajta az látható, hogy a palotavárosi Horog utca két kis körforgalma között bőgeti egy sofőr az autójának a motorját, s a körforgalomba nagy sebességgel behajtva, majd kanyarodva csikorgatja az autógumikat. Az illető ezt az első kör után egyáltalán nem unta meg, sőt, igencsak belelendült a mutatványba. Sajnos ezzel nem csak önmagát szórakoztatta, hanem a környék lakóit is, akik közül feltehetően sokan felébredtek a gumizajra.

Nem elég, hogy a mutatvány hangja sokakat zavart, ha arra jött volna egy másik autós, akár még baleset is lehetett volna az eszeveszett rallyzásból.