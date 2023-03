Ötven éve, az 1973. március 29-i Fejér Megyei Hírlap tudósított arról, hogy találkoztak az egészségügyi dolgozók. Sokan jöttek össze, mint a tudósítás írja: „Már ülőhely sem akadt, úgy

megtöltötték az érdeklődők, résztvevők , orvosok, gyógyszerészek, középkáderek, az egészségügy különböző területein dolgozók a székesfehérvári városi tanács nagytermét a tegnap délutánra egybehívott találkozón.” Ott volt természetesen mindenki a tanácstól, bizottságoktól és persze a Hazafias Népfronttól is. Az egyik szakmai résztvevő így köszöntötte az egybegyűlteket: „Ez az időszak — mondotta, — a felmérés, a számadás időszaka, párbeszéd a lakossággal, annak minden rétegével, a helyi politika alakulásáról, eredményeinkről és a tennivalókról. Így azt sem mulaszthatjuk el, hogy találkozzunk az egészségügy dolgozóival.„ Majd pedig szólt a két esztendő eredményeiről: „amelyek megyénkben igen figyelemreméltóak. A megye gazdasági helyzete kiegyensúlyozott. (…) Elmondotta, hogy a IV. ötéves terv egyik legfontosabb célkitűzése a lakásprogram, — amelyben az orvosok, egészségügyi dolgozók is érdekeltek.”

Ugyanebben a lapszámban adtak hírt arról is, hogy az autósok is összejöttek: „Tegnap délután az autós élet újabb eseménye kezdődött Dunaújvárosban. A helyi autóklub rendezésében kétnapos tájértekezletet tartanak az Arany Csillag szállóban. Tegnap délután tizenhat dunántúli autós klub elnöke és titkára érkezett a városba, hogy megtárgyalják a szervezet 1973- as feladatait….”