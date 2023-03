Újítás a sertéstelepen

1973. március 17-én írt lapunk a korszakos újításról. Nem zavarta már motorpöfögés a malacok lakmározását.

„A Villamos Berendezés és Készülék Művek Fejlesztési Intézete a Mosonmagyaróvári Gépgyárral közös vállalkozásban egy éves munkával felkísérletezte az úgynevezett tirisztoros vezérlésű sertésetető berendezést. Az első ilyen készüléket a székesfehérvári Kossuth Tsz-ben helyezték próbaüzembe. Az új sertéstakarmány-adagológép villamos energiával (akkumulátorral) működik, rendkívüli előnye, hogy zajtalan, hálózati energia forrást rendszeresen nem igényel és nem szennyezi a levegőt.”

Elől fel, hátul le

1993. márciusában vezette be az első ajtós felszállást autóbuszjáratain az Alba Volán Rt. Az első napok tapasztalatairól számolt be a Fejér Megyei Hírlap harminc esztendővel ezelőtt.

„… az utasok döntő többsége zúgolódás nélkül vette tudomásul az első ajtós felszállási rend bevezetését. Tegnap néhány járatnál a csúcsforgalmi időben mutatkozott menetidő eltolódás. A Volánnak 3-4 járaton éppen ezért tartalék buszokat kellett beállítani. Úgy látják, a jövőben még változni kell az utazási szokásoknak, ugyanis az utasok többsége a felszállás után nem megy hátra a kocsi belsejébe, pedig leszállni csak a hátsó ajtókon lehet. A városban a jegyelővételi pénztárak forgalma meglehetősen megnőtt. Nagyon sok diák most váltotta meg márciusi bérletét és a szokásosnál jóval többen vásároltak félhavi bérleteket. Az autóbusz vezetők is „szép” forgalmat bonyolítottak, volt olyan járat, ahol 70-80 jegyet is eladtak a sofőrök.” – vagyis kevesebb volt a bliccelő.

Fél hónap a levegőben

Hatvan évvel ezelőtt a Hírlap is beszámolt a szovjetek világcsúcstartó ejtőernyőséről.

„Ivan Ivanovics Szavkin alezredes, a sport mestere a napokban hajtotta végre 3603-ik ejtőernyős ugrását. Ennyi ugrása a világon egyetlen ejtőernyősnek sincs. Ivan Szavkin, a Szovjetunió ejtőernyős sportjának egyik veteránja. Először 1935. május 16-án ugrott ejtőernyővel. Azóta 22 repülőtípusról ugrott katapult segítségével és különböző konstrukciójú ejtőernyőket használt. A 3603. ejtőernyős ugrás azt jelenti, hogy összesen mintegy 6000 kilométert zuhant és közel fél hónapot töltött az ejtőernyő alatt a levegőben is. Szavkin többszörös szovjet- és világcsúcstartó.”